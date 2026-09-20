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聯邦去年花95億支付帶薪假 使用率激增435%

記者胡玉立／綜合報導
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去年川普政府為精簡聯邦機構人事，提高效率，讓14萬4000多名聯邦員工帶薪休假，...
去年川普政府為精簡聯邦機構人事，提高效率，讓14萬4000多名聯邦員工帶薪休假，花費納稅人67億元。圖為空蕩蕩的美國人事管理局總部。(路透)

國會獨立監督機構「政府稽核處」(Government Accountability Office，GAO)最新估算，去年川普政府的聯邦機構員工帶薪行政休假的使用率激增435%，政府為支付員工帶薪行政休假花費95億元，而這大都是「政府效率部」(DOGE)推動極具爭議的「延期辭職計畫」所致。政府官員則聲稱此項精簡政府機構舉措，將為納稅人節省上百億元。

有線電視新聞網(CNN)報導，「延期辭職計畫」(deferred resignation program)主要在川普總統第二任期初期實施，DOGE當時由億萬富翁馬斯克(Elon Musk)領軍。GAO報告估算投入「延期辭職計畫」的資金約67億元，共有逾14萬4000名聯邦機構員工透過該計畫進入休假狀態。與2023年相比，這項措施導致帶薪休假的薪資成本增加六倍。

「延期辭職計畫」鼓勵聯邦工作人員選擇加入該計畫，這些人可以先休幾個月帶薪假，然後再正式辭職。部分機構開展該計畫不只一回；隨著川普政府精簡人員力道日增，越來越多人擔心工作不保，後期有更多人選擇加入該計畫。

參院撥款委員會副主席、民主黨領袖莫瑞(Patty Murray)援引GAO報告，猛烈抨擊川普政府讓如此多經驗豐富的聯邦雇員處於帶薪行政休假狀態。她說：「川普承諾削減浪費，卻浪擲納稅人數十億元資金，實際上是花錢讓人不去做他們熱愛的工作。這是能想像得到、讓政府變得更糟的最昂貴方式。」

但OPM對GAO這項報告提出異議，指出聯邦政府雇員人數減少27萬人雖產生一次性支出，但這番裁減可為納稅人節省每年400億元。OPM局長庫波(Scott Kupor)向CNN表示：「這400%的投資回報，對納稅人來說是巨大利多。」

OPM去年8月另曾針對民主黨參議員布魯曼索（Richard Blumenthal）批評「延期辭職計畫」浪費納稅人資金，發表聲明辯護指出：「我們設計這項人性化且自願選擇的務實計畫，目的是讓急需人員流動的系統加速勞力轉型；員工可以選擇提前退休並獲得八個月帶薪休假；政府每年將因此省下逾200億元成本。」

精華 FAQ

  • GAO指出，去年聯邦機構員工帶薪行政休假的使用率激增435%，政府為支付這些休假共花了95億元，顯示相關人事調整帶來顯著的短期財政壓力。

  • 這項計畫鼓勵聯邦員工先休幾個月帶薪假，再正式辭職；GAO估算約有14萬4000人參與，相關投入約67億元，且使帶薪休假的薪資成本較2023年增加6倍。

  • OPM反駁GAO說法，稱雖然裁減27萬名聯邦雇員產生一次性支出，但長期可讓納稅人每年省下400億元，並主張這項計畫是自願且有助於人力轉型。

馬斯克 民主黨 川普

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