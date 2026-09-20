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川普正度周末 大衛營禁航區遭闖入 F-16急升空

編譯盧炯燊／綜合報導
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川普總統19日在馬里蘭州大衛營度周末，一架民用飛機誤闖附近臨時禁航區，北美防空司...
川普總統19日在馬里蘭州大衛營度周末，一架民用飛機誤闖附近臨時禁航區，北美防空司令部緊急派出一架 F-16戰機升空攔截，並施放干擾熱焰彈示警。(美聯社)

川普總統19日在馬里蘭州大衛營(Camp David)度周末期間，一架民用飛機誤闖大衛營附近一帶空域的臨時禁航區，北美防空司令部(NORAD)緊急派出一架 F-16戰機升空攔截，並施放干擾熱焰彈示警。整起事件無人傷亡，但已引發一場虛驚。

紐約郵報報導，川普18日晚上抵達位於馬里蘭卡托克廷山(Catoctin mountain)的大衛營度假留宿，當局按規定在總統在此停留期間，臨時擴大當地一帶的受管制禁飛空域。

北美防空司令部在X網站發聲明表示，19日上午7時50分左右，一架民用飛機進入禁航區，司令部馬上派出一架F-16戰機升空攔截，同時施放干擾熱焰彈示警，之後護送該架民用飛機安全離開。

北美防空司令部解釋，發射熱焰彈目的是引起對方飛行員的注意及作為溝通；又說使用熱焰彈時，始終將安全放在首位，而熱焰彈會迅速完全燃燒，不會對地面人員造成任何危險。

聲明重申此次事件並未對總統的安全或大衛營構成威脅。

附近的民眾都可看到戰機施放熱焰彈過程，尤其這架戰機的低空飛行動作引起了大眾廣泛關注，即時在社交媒體上出現一陣熱議。

聯邦航空管理局(FAA)隨後也表示，川普總統這次在大衛營度周末，臨時行限制是在18日晚上7時59分起正式生效，一直至20日上午10時才結束。禁飛期間，所有民用飛機禁止在大維營方圓10英里範圍內飛行。

所有在大維營方圓外10英里至30英里範圍內飛行的飛機，也必須始終與空中交通管制保持聯繫。

北美防空司令部與FAA再次提醒所有民用飛機飛行員，在起飛前必須仔細查看飛航公告(NOTAMs)，隨時掌握各地的最新空域臨時管制，以免因誤闖而觸發防空警報。

這些年來對總統的維安持續升級，類似民用飛機因未注意公告而誤闖管制區、導致戰機升空攔截的「虛驚事件」，已先後發生多次。

精華 FAQ

  • 事件發生於19日上午7時50分左右，地點是馬里蘭州大衛營附近臨時禁航區。當時川普正於大衛營度周末，因總統停留而啟動空域管制。

  • 因一架民用飛機誤闖禁航區，NORAD立即派F-16升空攔截，並施放熱焰彈提醒飛行員注意。之後該機被安全護送離開，事件未造成威脅。

  • FAA表示禁飛措施自18日晚上7時59分起生效，至20日上午10時結束，10英里內禁止民航飛行，10英里至30英里內則須全程與管制保持聯繫。

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