我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「拿牙籤戳壞耳機孔」小紅書竟教破壞飛機設備拿補償金

華人醫保補助取消 月付幾十元飆漲上千「如何活？」

全美最佳「派對大學」紐約網紅：哥倫比亞南卡大最棒

編譯尤寶琪／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
南卡羅來納大學美式足球賽前停車場萬頭鑽動，號稱是全美「最棒的賽前聚會」。(路透)
南卡羅來納大學美式足球賽前停車場萬頭鑽動，號稱是全美「最棒的賽前聚會」。(路透)

來自紐約瓦爾哈拉(Valhalla)的20歲青年馬可·格拉西(Marco Graci)滴酒不沾，但目前正在尋訪全美40所大學，參加各種兄弟會派對、賽前聚會、酒吧夜店，甚至藉宿陌生人的沙發，為的就是選出美國最頂尖的派對學校(party school)。

他用1到10分來評比這些大學，「有點像評點披薩的Portnoy那樣」，並將他瘋狂的周末跑趴影片發布到社群媒體TikTok和Instagram上。

「我根據兄弟會派對、酒吧和賽前聚會的規模、派對的氣氛和音樂、學校精神、學生在派對上的熱情程度、學校派對的獨特之處以及整個週末的氛圍來排名，」這位來自康乃狄克州聖心大學(Sacred Heart University)的大三生告訴「紐約郵報」(New York Post)。

為了記錄這些派對，他自己在派對上滴酒不沾。

目前，南卡羅來納大學(University of South Carolina)以8.2的評分位居榜首，其哥倫比亞(Columbia S.C.)校區擁有「可能是大學美式足球球賽中最棒的賽前聚會」。

「簡直太瘋狂了。同一個停車場裡，好像有15個不同的帳篷在開兄弟會派對。所以你只能到處亂逛，」他回憶起9月3日那個在南方度過的周末時說道。

在南卡羅來納大學「鬥雞隊」(Gamecocks)主場，他甚至還在移動廁所排隊時，他聽到了一些可疑的聲音。

「我當時想，『裡面怎麼回事？也許有人在吐早餐。』但後來我看到一對男女走了出來，所以⋯⋯我想大家都能猜到發生了什麼。」

格拉西主修公共關係和廣告，在這場派對大學評價之旅中，他和在賓州州立大學(Penn State University)參觀時認識的朋友米羅斯拉夫·霍佩爾斯基(Myroslav Khopersky)一起旅行，霍佩爾斯基擔任他的攝影師。

他們住在格拉西透過社群媒體找到的學生宿舍。格拉西是在2026年3月春假，到坦帕大學(University of Tampa)拜訪一位朋友時，生出評比全美派對大學的想法

他分享的這段經歷的影片迅速走紅，點擊量高達140萬。

目前，他並不打算停止參加派對。

「我的意思是，也許這會成為我的職業，給大學派對排名，」他說。 「也許到了30歲，我還會繼續參加大學派對。」

精華 FAQ

  • 他想找出美國最頂尖的派對學校，並把兄弟會派對、賽前聚會、酒吧夜店等體驗拍成影片分享在TikTok和Instagram上，形成個人風格的評比企劃。

  • 他會依據兄弟會派對和賽前聚會的規模、派對氣氛與音樂、學校精神、學生參與熱度、校園派對的獨特性，以及整個週末的整體氛圍來打分排序。

  • 南卡羅來納大學以8.2分暫時領先，格拉西特別稱讚哥倫比亞校區的賽前聚會可能是大學美式足球比賽中最棒的，相關內容也已吸引140萬次點擊。

社群媒體 康乃狄克州 哥倫比亞

上一則

全美最大「珍奶節」馬里蘭州登場 滷肉飯、刈包台灣美食飄香

延伸閱讀

全美派對大學榜單出爐 紐約2校上榜 佛羅里達州大蟬聯冠軍

全美派對大學榜單出爐 紐約2校上榜 佛羅里達州大蟬聯冠軍
康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容

康乃爾兄弟會性侵案細節披露 下藥還邀共享 校方遭批縱容
「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞

「他們的人生沒理由做傻事」曼哈頓地鐵男女坐鐵軌遭撞
台灣、紐約、古巴三地養成 徐崇育演奏出自己的爵士樂

台灣、紐約、古巴三地養成 徐崇育演奏出自己的爵士樂

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
示意圖。（取自123RF）

佛州母與兒亂倫 偷歡「百次」綠帽夫一臉懵：婚姻很幸福

2026-09-17 13:21
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

2026-09-14 13:25
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
截至周四，全美柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39美元；普通汽油平均價格則接近4.44美元，較前一天上漲7美分。（路透）

當年拜登 如今川普…從汽油到肉「我幹的」貼紙抗議高價

2026-09-17 15:20

超人氣

更多 >
習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動

習近平傳身體不適缺席金磚晚宴 前CIA情報員：習抽菸喝酒又不愛運動
旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些

旅美40載 返台退休 他：最難適應是這些
拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路

拿了白卡別想綠卡 公共負擔新規上路
沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑
專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長

專訪／洪都拉斯窮困潦倒成街友 遺憾忙工作錯過小孩成長