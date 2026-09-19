全美最佳「派對大學」紐約網紅：哥倫比亞南卡大最棒

南卡羅來納大學美式足球賽前停車場萬頭鑽動，號稱是全美「最棒的賽前聚會」。(路透)

來自紐約瓦爾哈拉(Valhalla)的20歲青年馬可·格拉西(Marco Graci)滴酒不沾，但目前正在尋訪全美40所大學，參加各種兄弟會派對、賽前聚會、酒吧夜店，甚至藉宿陌生人的沙發，為的就是選出美國最頂尖的派對學校(party school)。

他用1到10分來評比這些大學，「有點像評點披薩的Portnoy那樣」，並將他瘋狂的周末跑趴影片發布到社群媒體 TikTok和Instagram上。

「我根據兄弟會派對、酒吧和賽前聚會的規模、派對的氣氛和音樂、學校精神、學生在派對上的熱情程度、學校派對的獨特之處以及整個週末的氛圍來排名，」這位來自康乃狄克州 聖心大學(Sacred Heart University)的大三生告訴「紐約郵報」(New York Post)。

為了記錄這些派對，他自己在派對上滴酒不沾。

目前，南卡羅來納大學(University of South Carolina)以8.2的評分位居榜首，其哥倫比亞 (Columbia S.C.)校區擁有「可能是大學美式足球球賽中最棒的賽前聚會」。

「簡直太瘋狂了。同一個停車場裡，好像有15個不同的帳篷在開兄弟會派對。所以你只能到處亂逛，」他回憶起9月3日那個在南方度過的周末時說道。

在南卡羅來納大學「鬥雞隊」(Gamecocks)主場，他甚至還在移動廁所排隊時，他聽到了一些可疑的聲音。

「我當時想，『裡面怎麼回事？也許有人在吐早餐。』但後來我看到一對男女走了出來，所以⋯⋯我想大家都能猜到發生了什麼。」

格拉西主修公共關係和廣告，在這場派對大學評價之旅中，他和在賓州州立大學(Penn State University)參觀時認識的朋友米羅斯拉夫·霍佩爾斯基(Myroslav Khopersky)一起旅行，霍佩爾斯基擔任他的攝影師。

他們住在格拉西透過社群媒體找到的學生宿舍。格拉西是在2026年3月春假，到坦帕大學(University of Tampa)拜訪一位朋友時，生出評比全美派對大學的想法

他分享的這段經歷的影片迅速走紅，點擊量高達140萬。

目前，他並不打算停止參加派對。

「我的意思是，也許這會成為我的職業，給大學派對排名，」他說。 「也許到了30歲，我還會繼續參加大學派對。」