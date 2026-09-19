全美最佳「派對大學」紐約網紅：哥倫比亞南卡大最棒
來自紐約瓦爾哈拉(Valhalla)的20歲青年馬可·格拉西(Marco Graci)滴酒不沾，但目前正在尋訪全美40所大學，參加各種兄弟會派對、賽前聚會、酒吧夜店，甚至藉宿陌生人的沙發，為的就是選出美國最頂尖的派對學校(party school)。
他用1到10分來評比這些大學，「有點像評點披薩的Portnoy那樣」，並將他瘋狂的周末跑趴影片發布到社群媒體TikTok和Instagram上。
「我根據兄弟會派對、酒吧和賽前聚會的規模、派對的氣氛和音樂、學校精神、學生在派對上的熱情程度、學校派對的獨特之處以及整個週末的氛圍來排名，」這位來自康乃狄克州聖心大學(Sacred Heart University)的大三生告訴「紐約郵報」(New York Post)。
為了記錄這些派對，他自己在派對上滴酒不沾。
目前，南卡羅來納大學(University of South Carolina)以8.2的評分位居榜首，其哥倫比亞(Columbia S.C.)校區擁有「可能是大學美式足球球賽中最棒的賽前聚會」。
「簡直太瘋狂了。同一個停車場裡，好像有15個不同的帳篷在開兄弟會派對。所以你只能到處亂逛，」他回憶起9月3日那個在南方度過的周末時說道。
在南卡羅來納大學「鬥雞隊」(Gamecocks)主場，他甚至還在移動廁所排隊時，他聽到了一些可疑的聲音。
「我當時想，『裡面怎麼回事？也許有人在吐早餐。』但後來我看到一對男女走了出來，所以⋯⋯我想大家都能猜到發生了什麼。」
格拉西主修公共關係和廣告，在這場派對大學評價之旅中，他和在賓州州立大學(Penn State University)參觀時認識的朋友米羅斯拉夫·霍佩爾斯基(Myroslav Khopersky)一起旅行，霍佩爾斯基擔任他的攝影師。
他們住在格拉西透過社群媒體找到的學生宿舍。格拉西是在2026年3月春假，到坦帕大學(University of Tampa)拜訪一位朋友時，生出評比全美派對大學的想法
他分享的這段經歷的影片迅速走紅，點擊量高達140萬。
目前，他並不打算停止參加派對。
「我的意思是，也許這會成為我的職業，給大學派對排名，」他說。 「也許到了30歲，我還會繼續參加大學派對。」
他想找出美國最頂尖的派對學校，並把兄弟會派對、賽前聚會、酒吧夜店等體驗拍成影片分享在TikTok和Instagram上，形成個人風格的評比企劃。 他會依據兄弟會派對和賽前聚會的規模、派對氣氛與音樂、學校精神、學生參與熱度、校園派對的獨特性，以及整個週末的整體氛圍來打分排序。 南卡羅來納大學以8.2分暫時領先，格拉西特別稱讚哥倫比亞校區的賽前聚會可能是大學美式足球比賽中最棒的，相關內容也已吸引140萬次點擊。
精華 FAQ
他想找出美國最頂尖的派對學校，並把兄弟會派對、賽前聚會、酒吧夜店等體驗拍成影片分享在TikTok和Instagram上，形成個人風格的評比企劃。
他會依據兄弟會派對和賽前聚會的規模、派對氣氛與音樂、學校精神、學生參與熱度、校園派對的獨特性，以及整個週末的整體氛圍來打分排序。
南卡羅來納大學以8.2分暫時領先，格拉西特別稱讚哥倫比亞校區的賽前聚會可能是大學美式足球比賽中最棒的，相關內容也已吸引140萬次點擊。
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