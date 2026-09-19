法院文件解封 AI「取代」媒體業 OpenAI、微軟認了

OpenAI與微軟高層主管承認，他們的AI工具已取代了紐約時報及其他新聞報導與書籍。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 解封法院文件揭露，OpenAI與微軟高層承認AI工具正取代新聞與書籍內容，雙方也在紐時提起的著作權訴訟中，圍繞合理使用與授權爭議交鋒。

根據最新解封的法院文件，AI " rel="220164">OpenAI 與微軟 高層主管承認，他們的AI工具已取代了紐約時報及其他新聞媒體發表的報導文章與書籍，並承認相關技術對這些產業構成威脅。

彭博資訊與紐約時報報導，在蒐證程序期間，微軟執行長納德拉(Satya Nadella)作證表示，與聊天機器人的對話已經「取代」了出版商網站。

OpenAI內部同樣擔心，旗下ChatGPT聊天機器人可能讓人們不再閱讀其他新聞網站。OpenAI高階主管特利(Nick Turley)2023年6月在一份備忘錄中寫道，AI對出版商構成「生存威脅」。到2024年2月，他又寫道，AI產品「隨著功能日益完善，將變得愈來愈具有替代性」。

OpenAI前政策主管、後來共同創辦Anthropic的克拉克(Jack Clark)也曾談到書籍，表示「我們在GPT-X上的表現愈好，類型小說作家就愈擔心我們會在亞馬遜上取代他們。」「我們在這個領域的工作將會讓人失業」。

上述討論的部分內容是在17日公開，這是紐時於2023年底對OpenAI及微軟提起的備受關注訴訟的一部分。另有11家出版商加入這起訴訟。美國紐約南區聯邦地方法院法官史登(Sidney H. Stein)目前正在審理雙方提出的簡易判決動議。

這些出版商主張，科技公司未經授權或付費，從網路及其他資料庫抓取數以百萬計的新聞報導，並利用這些文章內容訓練先進AI系統，已違反著作權法。

微軟與OpenAI則主張，他們的相關工作受到著作權「合理使用」法律保護。兩家公司表示，這些文章經AI處理後，已充分轉化為全新的作品，而且並非會損害原始作品價值的替代品。

納德拉還作證表示，下載盜版內容「絕對」違法，而付費牆後的內容則應取得授權才能用於AI訓練。解封文件指出，如果當時知道OpenAI抓取並利用付費牆資訊進行訓練，他會「行使微軟的權利，要求OpenAI重新訓練模型」。

法院文件也顯示，ChatGPT似乎沒有按照出版商撰寫新聞的方式，引導使用者閱讀相關報導。