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加速AI製藥 Anthropic成立生物實驗室

編譯彭馨儀／綜合報導
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新創公司Anthropic已在舊金山灣區建立實體實驗室，將生物學研究從純粹的電腦...
新創公司Anthropic已在舊金山灣區建立實體實驗室，將生物學研究從純粹的電腦評估跨越至真實生物實驗，目標是開發罕見疾病療法。(路透)

知情人士透露，人工智慧(AI)新創公司Anthropic已於舊金山灣區建立實體「濕實驗室」(wet lab)，將生物學研究從純粹的電腦評估(in silico)跨越至真實生物實驗，目標是開發罕見疾病療法。

路透獨家取得Anthropic生命科學主管Eric Kauderer-Abrams的證實，Anthropic正積極推動旗下大型語言模型Claude AI，希望能指揮機器人工作站在有限的人類干預下執行科學實驗，進一步實現實驗室自動化。不過他澄清，實驗室並非專門用於藥物研發，且強調在實驗過程中，人工監督對於安全性與規範依然至關重要。

目前生命科學已成為Anthropic投入最多人力與資源的領域之一。為全方位布局，Anthropic最近還推出「Claude Science」專用軟體，據傳以約4億元股票收購新創公司Coefficient Bio用以建構研發工具。此外，Anthropic亦邀請諾華製藥(Novartis)執行長加入董事會，並推動「模型硬體標準」(MHS)，為羅氏(Roche)、必治妥施貴寶(BMS)及諾和諾德(Novo Nordis)等國際大藥廠提供AI工具。同時，公司正積極招募具備蛋白質與核酸特性分析背景的專家，目標將生命科學的研發速度提升整整10倍。

Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)強調，開發強大AI以造福世界是公司的核心使命，而生命科學領域蘊含著巨大的社會效益。然而這項擴張同時面臨多重挑戰。在技術與安全方面，研究人員曾警告AI系統可能帶來生物武器開發等風險，使公司必須在加速研發與安全部署間取得平衡。在臨床方面，從發現分子到人體試驗耗時漫長，因此Anthropic目前明確界定不進行人體臨床試驗，僅專注於臨床前研究。

最後，由於Anthropic同時服務多家頂級藥廠，部分客戶也擔憂其數據可能洩漏或被用於競爭專案。對此，Anthropic強調專注於行業尚未關注的需求，不與傳統生技藥廠直接競爭。

精華 FAQ

  • Anthropic在舊金山灣區建立濕實驗室，讓研究從電腦模擬跨入真實生物實驗，目標是提升生命科學研發效率，並朝罕見疾病療法與臨床前研究方向推進。

  • Claude AI被用來指揮機器人工作站，在有限人類介入下執行科學實驗，協助實驗室自動化。Anthropic也推出Claude Science，並收購相關新創以強化研發工具。

  • 公司必須在加速研發與生物安全間取得平衡，避免AI被用於危險用途；同時不進行人體臨床試驗，僅做臨床前研究，並回應多家藥廠對資料外洩與競爭風險的疑慮。

Anthropic 舊金山 灣區

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