兄弟會派對遭下藥輪姦 受害女告7生 控康乃爾縱容

常春藤名校康乃爾大學(Cornell University)2024年爆發兄弟會集體性侵案，受害者日前已向法院提訴。(谷歌街景圖)

常春藤 名校康乃爾大學 (Cornell University)2024年的兄弟會 集體性侵 的受害者，日前向曼哈頓州高等法院提起民事訴訟，同校的該名20歲女學生控訴，2024年10月其在校內「Chi Phi兄弟會」派對上遭下藥性侵。在她近日提出的訴狀中，她除控告該兄弟會七名男學生涉案，亦指控校方縱容加害人、未依規懲處。

根據「紐約郵報」報導，事發當晚她原本與姊妹會友人外出小酌，之後與其中一名被告相約前往一棟都鐸式(Tudor style)豪宅的兄弟會所碰面。她在拒絕對方邀約進行三人性行為後，遭對方勸誘首度吸食K他命，同時使用了大麻 與飲用高濃度蘭姆酒。

其後，多名被告對她進行未經同意的性行為，包括口交與陰道性交，過程中一人離開、另一人隨即接替。凌晨1時42分左右，一名被告在名為「Chi Phi Actives」的Snapchat群組中發訊息，內容包含「校友會所有免費○○可用」、「你走進去就可以直接『掏出來』」等語句暗示現場「有機可乘」，邀更多成員前來加害，隨即陸續有人回應附和。

訴狀指控，之後有兄弟會成員將K他命粉末灑滿女學生全身並吸食，其中一人甚至將粉末倒在自己生殖器上，命令她就地吸食，她因遭下藥而無力反抗，整起攻擊持續至清晨5時45分才結束。

案發約一周後，該事件通報校警與綺色佳(Ithaca)警方，校方隨即將整個兄弟會與七名被告暫時停權。校方當時發表聲明稱，相關指控內容「令人髮指、絕不容於校園社群」。但訴狀指出，校方事後曾提供被告「以書面反省報告減輕處分」的選項，並批評校方長期將希臘生活(Greek life)包裝為「健全、值得信賴的交友管道」，卻未能落實管理，「創造出縱容性侵與強暴發生的環境」。

湯普金斯郡(Tompkins County)檢察官辦公室證實在刑事調查後並未對七名被告提起訴訟。校方以訴訟進行中為由，拒絕回應是否曾要求被告提交反省報告或採取其他懲處措施。受害人代理律師則未回應媒體置評請求。

據悉，目前涉案兄弟會所仍處於關閉狀態，部分被告已將領英(LinkedIn)個人頁面下架，但疑仍有人持續在校就讀。康乃爾大學近年多次爆發性侵爭議，儘管已於2021年推動改革，校方仍在2022年因四名女學生指控在兄弟會所遭下藥性侵，一度全面禁止兄弟會舉辦派對。