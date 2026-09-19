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線上修課不用1年可獲學士 緬因UMPI大學遭查

記者胡玉立／綜合報導
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普雷斯克島緬因大學(UMPI)提供「YourPace」線上學位速成計畫，學生可在...
普雷斯克島緬因大學(UMPI)提供「YourPace」線上學位速成計畫，學生可在一年內取得學士學位，而面臨認證機構的審查與檢驗。圖為該校5月時的畢業典禮。(取自UMPI官網)

位於美加邊境附近的普雷斯克島緬因大學(University of Maine at Presque Isle，UMPI)因提供線上「YourPace」學位速成計畫，允許學生在一年內取得學士學位，入學人數激增。這所小型公立大學的線上課程品質，正面臨認證機構「新英格蘭高等教育委員會」(New England Commission of Higher Education)的審查與檢驗。

華盛頓郵報報導，普雷斯克島緬因大學是全美眾多允許學生透過線上方式快速畢業的大學之一，該校上學年招收近4100名學生，較2018年成長30倍。校方表示，多數學生能在不到一年內完成學業，且學費總額不到1萬元。

這種被社群媒體稱為「速成大學」(college hacking)、「速成學位」(degree hacking)的模式，受到媒體報導關注；甚至有一名YourPace計畫畢業生告訴華郵，她在全職工作的同時，總共只花了三個月就在UMPI完成學士學位課程；隨後，她又在五周內取得碩士學位。

「新英格蘭高等教育委員會」4月致函緬因大學系統，指相關報導「引發對YourPace計畫品質的質疑」，要求校方提供詳細資訊。該認證機構下周將開會審查該線上課程；預計10月底前通知校方是否就評估結果採取任何行動。

與此同時，根據緬因大學系統8月提交的回覆報告顯示，UMPI校區2026年春季完成學業的學生中，近半數是在同一學期內開始並結束「YourPace」計畫；79%的學生在兩學期內完成計畫。21%的大學部學生在一學期內完成10門以上線上課程，數量是傳統大學生典型課業負擔的兩倍。

報告指出，「YourPace」課程學生能如此迅速完成學業的原因之一，在於他們通常在入學時已有大量轉入學分，其中包括先前就讀院校的學分。該校允許學生利用轉學分來滿足學士學位所需120個學分中的最多90個學分。

緬因大學系統報告指出，「在一學期內完成學業的學生，實際上是在完成多年積累的學業紀錄中的最後要求。」但報告也顯示，UMPI過去兩年有近一半轉學分來自非認證學院，其中包括緬因大學系統內其他校區通常不予承認的學分來源。

精華 FAQ

  • 因為它讓學生能以極短時間完成學士學位，甚至有人在3個月內畢業，招生也因此暴增至約4100人；但這種超快速修課模式也引發外界對課程品質與學分認定的疑慮。

  • 新英格蘭高等教育委員會已去函要求緬因大學系統提供詳細資料，理由是相關報導引發對YourPace品質的質疑，並將在下周開會審查，10月底前決定是否採取進一步行動。

  • 主因是多數學生入學時已有大量轉入學分，校方甚至允許最多用90個轉學分抵掉120個學分中的大部分；但報告也顯示，部分學分來自其他校區不認可的非認證學院。

華盛頓郵報 新英格蘭 社群媒體 速成大學

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