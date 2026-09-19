實踐反DEI 教育部砍6億師培費遇阻

教育部試圖削減旗下兩項教師培訓計畫約6億元經費，以實踐川普政府的反DEI政策，遭到聯邦法官阻擋。(美聯社)

一名聯邦法官17日裁定，聯邦教育部 (Department of Education)不得削減遭川普 政府指控為宣揚「分裂意識形態」的教師培訓計畫經費。

國會山莊報(The Hill)報導，2025年2月，教育部試圖削減旗下「教師品質夥伴關係」(Teacher Quality Partnership)與「支持有效教育者發展」(Supporting Effective Educator Development)計畫中約6億元經費，以實踐川普政府的DEI " rel="262037">反DEI 政策，原因是教育部認為這些項目不符合其利益。

麻州地區聯邦法官凱利(Angel Kelley)表示，該指令「武斷且反覆無常」，因為教育部未能妥善解釋為何突然改變此前鼓勵多元、公平與包容(DEI)計畫的撥款政策。

凱利指出，「紀錄顯示，被告終止的撥款並非僅限於傳統觀念中構成歧視的行為，而是涉及『承認種族主義 』與『反種族主義』等主題，這些活動本意正是為了明確反對歧視。」

此外，凱利也對該指令提出反對，認為這將對師資培訓造成負面影響。

針對這起訴訟，教育部新聞祕書薩凡納·紐豪斯(Savannah Newhouse)表示，「納稅人的錢應該用於培訓教師，使其能夠有效促進學生學習、擴大優秀師資管道並留住頂尖人才，而不是資助分裂性的意識形態或種族偏好。」

這項訴訟由民主黨執政的數個州共同發起，先前曾有聯邦法官暫緩執行該指令，但最高法院(Supreme Court)於2025年4月裁定，在案件審理期間，教育部可暫時繼續執行預算削減。

教育部2025年曾聲明，預算削減主要針對聚焦批判種族理論(critical race theory，CRT)、DEI、社會正義、反種族主義、白人特權及白人至上主義(white supremacy)等議題的計畫。

教育部反對的撥款申請範例包括一份計畫書，內容要求「教育從業人員需對系統性不平等(例如種族主義)承擔個人與機構責任，並批判性地重新審視自身的教學實踐」。