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密州醫療團隊花25小時 成功分割頭部連體雙胞胎

編譯彭馨儀／綜合報導
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來自伊索匹亞的頭部相連雙胞胎姊妹，希亞布(Hiyab)及伍布托(Wuhbto)，...
來自伊索匹亞的頭部相連雙胞胎姊妹，希亞布(Hiyab)及伍布托(Wuhbto)，2月在密蘇里州一家兒童醫院接受顱骨分離手術6個多月後，目前正在康復中，並持續接受復健與重症加護。(SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital )

密蘇里州一家兒童醫院成功完成一對頭部連體的雙胞胎女嬰的分割手術。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，院方16日表示，這對2歲的姊妹花，希亞布(Hiyab)及伍布托(Wuhbto)，2月接受顱骨分離手術六個多月後，目前正在康復中，並持續接受復健與重症加護。

這項馬拉松式手術於2月24日在密州聖路易(St. Louis)的非營利兒童醫療中心SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital進行，歷時25小時，由跨專科醫療團隊合力完成。

執刀的首席神經外科醫師瓊安娜·肯普(Joanna Kemp)表示，「現在評估她們的長期發育狀況還言之過早，但可以確定的是，如果沒有這次手術，她們不可能擁有現在這些機會。」

這對雙胞胎姊妹於2025年3月從祖國衣索比亞(Ethiopia)抵達美國為手術做準備；完成分離手術後姊妹倆終於首次能夠「面對面」，一起慶祝2歲生日。

希亞布與伍布托目前正在密州馬里蘭高地(Maryland Heights)的蘭肯喬丹兒童橋醫院(Ranken Jordan Pediatric Bridge Hospital)接受復健。

「她們現在能夠完成以前連體時無法做到的動作像是坐直，未來還能學會站立和行走。她們已開始練習進食、說話，並與其他孩子包括彼此一起玩，」肯普說。

同卵雙胞胎連體出生的情況非常罕見。根據國家醫學圖書館(National Library of Medicine)線上資料庫StatPearls估計，整體連體嬰發生率約為每5萬至10萬例活產嬰兒中僅有1例，且女嬰連體機率約為男嬰的3倍。其中最為罕見的「頭部連體雙胞胎」(Craniopagus twins)發生率僅約250萬分之一，特徵為兩人頭頂相連且面向相反方向。

這項複雜的手術涉及多個合作機構，除密州醫院外，還包括非營利組織世界兒科(World Pediatrics)、衣索比亞的羅拉兒童之家(Lola Children's Home)、慈善機構麥當勞叔叔之家(Ronald McDonald House Charities)，以及衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)等。

精華 FAQ

  • 她們是在美國密蘇里州聖路易的SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital接受手術，這家非營利兒童醫療中心動員跨專科團隊完成這項高難度分割作業。

  • 手術於2月24日進行，總共歷時25小時，由神經外科、麻醉、重症與其他專科醫師組成的跨領域團隊協力完成，過程被形容為馬拉松式手術。

  • 兩人已在分割手術後超過6個月，正在密州的蘭肯喬丹兒童橋醫院接受復健與照護，能練習坐直、進食、說話，也開始和彼此及其他孩子互動。

密蘇里州 衣索比亞

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