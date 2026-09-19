密州醫療團隊花25小時 成功分割頭部連體雙胞胎

來自伊索匹亞的頭部相連雙胞胎姊妹，希亞布(Hiyab)及伍布托(Wuhbto)，2月在密蘇里州一家兒童醫院接受顱骨分離手術6個多月後，目前正在康復中，並持續接受復健與重症加護。(SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital )

密蘇里州 一家兒童醫院成功完成一對頭部連體的雙胞胎女嬰的分割手術。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，院方16日表示，這對2歲的姊妹花，希亞布(Hiyab)及伍布托(Wuhbto)，2月接受顱骨分離手術六個多月後，目前正在康復中，並持續接受復健與重症加護。

這項馬拉松式手術於2月24日在密州聖路易(St. Louis)的非營利兒童醫療中心SSM Health Cardinal Glennon Children's Hospital進行，歷時25小時，由跨專科醫療團隊合力完成。

執刀的首席神經外科醫師瓊安娜·肯普(Joanna Kemp)表示，「現在評估她們的長期發育狀況還言之過早，但可以確定的是，如果沒有這次手術，她們不可能擁有現在這些機會。」

這對雙胞胎姊妹於2025年3月從祖國衣索比亞 (Ethiopia)抵達美國為手術做準備；完成分離手術後姊妹倆終於首次能夠「面對面」，一起慶祝2歲生日。

希亞布與伍布托目前正在密州馬里蘭高地(Maryland Heights)的蘭肯喬丹兒童橋醫院(Ranken Jordan Pediatric Bridge Hospital)接受復健。

「她們現在能夠完成以前連體時無法做到的動作像是坐直，未來還能學會站立和行走。她們已開始練習進食、說話，並與其他孩子包括彼此一起玩，」肯普說。

同卵雙胞胎連體出生的情況非常罕見。根據國家醫學圖書館(National Library of Medicine)線上資料庫StatPearls估計，整體連體嬰發生率約為每5萬至10萬例活產嬰兒中僅有1例，且女嬰連體機率約為男嬰的3倍。其中最為罕見的「頭部連體雙胞胎」(Craniopagus twins)發生率僅約250萬分之一，特徵為兩人頭頂相連且面向相反方向。

這項複雜的手術涉及多個合作機構，除密州醫院外，還包括非營利組織世界兒科(World Pediatrics)、衣索比亞的羅拉兒童之家(Lola Children's Home)、慈善機構麥當勞叔叔之家(Ronald McDonald House Charities)，以及衣索比亞航空(Ethiopian Airlines)等。