今冬暖氣很燒錢 燃油取暖費將飆漲3成

圖為康州一家庭去年為節省暖氣費，將室溫設定在華氏65度。今冬供暖費用會再增加。(美聯社檑案照)

AI摘要 文章摘要整理： NEADA報告指出，今年冬季美國取暖費將普遍上升，其中燃油取暖家庭漲幅最劇，主因是全球能源價格、衝突與供應緊張推升成本。

民眾要做好心理準備，根據「全國能源援助主管協會」 (NEADA) 的最新報告，今年冬天暖氣費用會讓你感覺是在燒錢。

新澤西州 網媒 NJ.com 報導，這個非營利組織在本星期初發布的研究報告預測，今年冬季從11 月中旬到翌年3月中旬的整體平均取暖費用，將會上漲 8.7%，平均每戶家庭支出將達到1030元，較去年冬季增加82元。

但若使用燃油取暖的家庭，平均則須支付2297元取暖費，比去年冬天上漲31.3%。

哥倫比亞廣播公司新聞 (CBS News) 報導，美國近480萬戶家庭是使用燃油取暖，這些家庭主要在東北部，在寒冬下特別容易受到價格波動的影響。

NEADA的報告說，東北部冬季較長，加上不少住戶使用取暖油，故此受影響也最大。另外東北部地區電價亦普遍較高，即使採用電力取暖也同樣受影響。東北部電力平均每度 (kWh, 又稱千瓦時) 0.24元，中西部為0.16元，南部為0.15元。

儘管CNN早前指出，受聖嬰現象影響，預計今年冬季氣溫將高於往年，或許會減緩一些取暖費用壓力，但NEADA 指出，暖氣費用上漲的主要原因是全球能源價格上漲，其他因素亦在推高價格，包括伊朗戰事、通膨及能源需求上升等，氣溫因素反而不大。

報告預測，在各種取暖能源裡，以取暖用燃油升幅最大。在美伊衝突及荷莫茲海峽航運受限下，原油每桶已飆升至100元以上，自然推高取暖燃油批發價。

NEADA執行董事沃爾夫(Mark Wolfe) 向CBS新聞說，烏克蘭對俄羅斯石油基礎設施的襲擊，讓全球原油供應進一步緊張，是推高油價的另一個原因。

他強調，必須認清在可見的將來，廉價能源的年代已經結束，狂飆的暖氣帳單或會迫使每個家庭重新審視支出預算，從而作出艱難取捨。