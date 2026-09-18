當年拜登 如今川普…又見「我幹的」貼紙抗議高油價

川普的批評者開始在全美各地的加油站油泵上張貼貼紙，貼紙印有川普指向油價顯示窗的照片，旁邊寫著「這是我幹的！( I did that！)」。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 隨著美伊衝突推升油價，美國各地加油站出現嘲諷川普的「我幹的」貼紙，手法與2022年批評拜登時如出一轍，反映民眾對高油價與負擔能力的焦慮。

據紐約郵報報導，川普 總統如今也嘗到了「價格衝擊」的滋味。

隨著與伊朗的戰事持續延燒，川普的批評者開始在全美各地的加油站油泵上張貼貼紙，將不斷攀升的汽油價 格歸咎於川普。

這些貼紙印有川普指向油價顯示窗的照片，旁邊寫著「這是我幹的！( I did that！)」。這與2022年夏季、通膨率升至40年高點時，用來嘲諷時任總統拜登 的貼紙如出一轍。

根據AAA資料，截至17日，柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39元；普通汽油平均價格則接近4.44元。

川普16日晚間在北卡羅來納州向支持者發表談話時表示，「對於我們所做的一切來說，這是一個非常便宜的代價。記住這一點。」

他隨後預測，油價「會像火箭倒轉一樣，一路暴跌」。

今年2月，全美平均汽油價格一度跌破每加侖3元。2月28日，川普對伊朗發動名為「史詩怒火」(Operation Epic Fury)的軍事行動。

其他反川普人士也將類似貼紙貼在肉類等商品上，以抗議川普對外國商品徵收的關稅。其中一種改版標語寫著：「這些價格真是『關稅造成的』(These prices are tariff-ic！)」

亞馬遜上一包100張、將各種價格問題歸咎於川普的貼紙，17日的售價約為8美元。

拜登任內曾因高油價受到困擾。2022年6月，在俄羅斯入侵烏克蘭造成的後續影響，以及COVID-19疫情後供應鏈受到衝擊的共同作用下，全美普通汽油平均價格一度短暫突破每加侖5元。

如今，川普也面臨類似的「負擔能力」問題。川普上周在達拉斯舉行的共和黨中期選舉大會上抱怨道，「他們不是一直說『負擔能力(affordability)』嗎？這是假的。他們根本就是假的。因為正是他們造成了所謂的『負擔能力危機』，用他們自己的說法來講。」