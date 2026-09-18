我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北韓金與正批美軍演 揚言將採取「更具攻擊性」回應

習近平金磚峰會身體不適？俄媒還原真相：只是耳機故障

當年拜登 如今川普…又見「我幹的」貼紙抗議高油價

編譯馬雯婷／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普的批評者開始在全美各地的加油站油泵上張貼貼紙，貼紙印有川普指向油價顯示窗的照...
川普的批評者開始在全美各地的加油站油泵上張貼貼紙，貼紙印有川普指向油價顯示窗的照片，旁邊寫著「這是我幹的！( I did that！)」。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

隨著美伊衝突推升油價，美國各地加油站出現嘲諷川普的「我幹的」貼紙，手法與2022年批評拜登時如出一轍，反映民眾對高油價與負擔能力的焦慮。

據紐約郵報報導，川普總統如今也嘗到了「價格衝擊」的滋味。

隨著與伊朗的戰事持續延燒，川普的批評者開始在全美各地的加油站油泵上張貼貼紙，將不斷攀升的汽油價格歸咎於川普。

這些貼紙印有川普指向油價顯示窗的照片，旁邊寫著「這是我幹的！( I did that！)」。這與2022年夏季、通膨率升至40年高點時，用來嘲諷時任總統拜登的貼紙如出一轍。

根據AAA資料，截至17日，柴油平均價格創下新高，每加侖突破6.39元；普通汽油平均價格則接近4.44元。

川普16日晚間在北卡羅來納州向支持者發表談話時表示，「對於我們所做的一切來說，這是一個非常便宜的代價。記住這一點。」

他隨後預測，油價「會像火箭倒轉一樣，一路暴跌」。

今年2月，全美平均汽油價格一度跌破每加侖3元。2月28日，川普對伊朗發動名為「史詩怒火」(Operation Epic Fury)的軍事行動。

其他反川普人士也將類似貼紙貼在肉類等商品上，以抗議川普對外國商品徵收的關稅。其中一種改版標語寫著：「這些價格真是『關稅造成的』(These prices are tariff-ic！)」

亞馬遜上一包100張、將各種價格問題歸咎於川普的貼紙，17日的售價約為8美元。

拜登任內曾因高油價受到困擾。2022年6月，在俄羅斯入侵烏克蘭造成的後續影響，以及COVID-19疫情後供應鏈受到衝擊的共同作用下，全美普通汽油平均價格一度短暫突破每加侖5元。

如今，川普也面臨類似的「負擔能力」問題。川普上周在達拉斯舉行的共和黨中期選舉大會上抱怨道，「他們不是一直說『負擔能力(affordability)』嗎？這是假的。他們根本就是假的。因為正是他們造成了所謂的『負擔能力危機』，用他們自己的說法來講。」

精華 FAQ

  • 因為隨著與伊朗的戰事延燒，汽油與柴油價格同步上升，批評者便在全美加油站油泵上張貼貼紙，把油價上漲直接歸咎於川普執政與軍事行動。

  • 這種貼紙原本在2022年通膨高漲、油價創高時被用來嘲諷拜登，現在被改成針對川普，等於把同一套諷刺手法再度套用到現任總統身上。

  • AAA資料顯示，柴油平均價已突破每加侖6.39元，普通汽油接近4.44元；川普則表示這只是小代價，並預測油價未來會像火箭倒轉一樣快速下跌。

油價 川普 拜登

上一則

有健保者保險給付範圍不足、自付額過高 三分之一背負醫療債務

下一則

今冬暖氣很燒錢 燃油取暖費將飆漲3成

延伸閱讀

川普稱美伊戰爭將在期中選舉後結束 油價也會大幅下跌

川普稱美伊戰爭將在期中選舉後結束 油價也會大幅下跌
柴油飆破每加侖6元衝擊運輸 食品價格蠢動

柴油飆破每加侖6元衝擊運輸 食品價格蠢動
消息人士：白宮考慮引用「國防生產法」 擴大煉油產能

消息人士：白宮考慮引用「國防生產法」 擴大煉油產能
美油業高層宣告燃料危機來了 川普：柴油荒要怪烏克蘭

美油業高層宣告燃料危機來了 川普：柴油荒要怪烏克蘭

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

2026-09-14 13:25
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12
青少年時期就夢想投身執法工作的摩爾，得知即將遭到移民和海關執法局(ICE)辭退之後開槍自殺。示意圖（路透）

38歲新進幹員得知即將被ICE辭退而舉槍自殺

2026-09-15 10:01

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」

風吹樹葉落鄰居家 華人被舉報才知HOA「管超寬」
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀

澳洲將禁留學生配偶及子女陪讀