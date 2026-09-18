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全美73％晶片業者招不到足夠人才 2030年缺工15.7萬

記者胡玉立／綜合報導
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到2030年，美國將面臨高達15萬7000名半導體從業人員短缺，台積電等大公司都...
到2030年，美國將面臨高達15萬7000名半導體從業人員短缺，台積電等大公司都在急覓人才。(美聯社)

在人工智慧(AI)公司擔憂發展迅速令人不安而提議放緩開發腳步之際，該行業硬體領域正在面臨的「人才荒」危機，也可能迫使其減速。根據麥肯錫(McKinsey)與國際半導體產業協會基金會(SEMI Foundation)共同發布的最新報告，到2030年，美國將面臨高達15萬7000名半導體從業人員短缺。倘若技術勞動力缺口未能有效解決，將直接威脅全美價值數千億元的晶片工廠建設與產能布局。

財經頻道CNBC報導，人力資源是能否生產足夠晶片以驅動AI的關鍵，三星(Samsung)、美光(Micron)與台積電(TSMC)等大公司都在急覓人才。但是麥肯錫報告數據顯示，每年只有3%從事工程類工作的美國畢業生進入半導體業，73%的晶片企業表示在招聘工程職位時面臨大難題。

三星位於德州奧斯汀的半導體部門執行副總裁泰勒(Jon Taylor)表示，「我們就是看不到足夠的技術人才儲備，這讓我很擔憂。」

三星將成為下一家在美國生產先進邏輯晶片的製造商，今年稍後將在德州啟動兩座新晶圓廠中的第一座。泰勒表示，「我們正在招募工程師、技術人員及供應鏈人才；大家需求都一樣，隨著各項設施陸續投產，我們正與時間賽跑。」

這幾十年來，幾乎所有先進晶片製造都集中在亞洲；亞洲擁有最強大的儲備人才。為此，總部位於愛達荷州的美光科技在韓國開展「閃電招聘」，能在一天內完成學生面試並直接提供亞洲工廠長期職位。

在美國，普渡大學(Purdue University)和亞利桑納州立大學(Arizona State University)等大學院校則投入數百萬元，開設幫助美國學生勝任晶片業職位的培訓課程。

亞利桑納州立大學校長克羅(Michael Crow)說：「我們已是英特爾公司(Intel)全球最大的大學畢業生輸送源，現在也力爭成為台積電的主要人才來源。」

亞利桑納州立大學在晶片設備製造商「應用材料公司」(Applied Materials)2億元資金支持下，已將一座舊的摩托羅拉晶圓廠改成「MacroTechnology Works」潔淨室及新中心。台積電也在該校展開技術人員培訓項目，承諾學員結業後可獲面試機會。

台積電透露，該公司去年走訪十幾所大專院校，計畫向數百名實習生中的許多人提供高級職位，以填補其位於亞利桑納州的前三座晶圓廠約6000個職務。

精華 FAQ

  • 麥肯錫與SEMI Foundation指出，美國到2030年恐短缺15.7萬名半導體從業人員。若技術勞動力缺口無法補上，將直接衝擊晶片工廠建設、產能擴張，以及支撐AI所需的硬體供應。

  • 報告顯示，每年只有3%從事工程類工作的美國畢業生進入半導體業，導致73%的晶片企業表示招聘工程職位非常困難。隨著美國各地晶圓廠陸續投產，工程、技術與供應鏈人才需求更加緊迫。

  • 三星、美光與台積電加快招募與校園合作，三星在德州擴建晶圓廠，美光在韓國進行閃電招聘；普渡大學、亞利桑納州立大學也投入培訓課程，幫助學生進入晶片產業。

三星 台積電

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