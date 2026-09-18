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使用獨立ATM提款手續費過高 Visa、萬事達賠1.6億元和解

編譯王若馨／綜合報導
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Visa與萬事達兩大支付網路已同意支付1.675億元，和解獨立自動提款機的集體訴...
Visa與萬事達兩大支付網路已同意支付1.675億元，和解獨立自動提款機的集體訴訟。(美聯社)

Visa萬事達卡(Mastercard)的持卡人，有機會從1.675億元的自動提款機(ATM)和解金分到錢。

Visa與萬事達兩大支付網路，已同意合計支付1.675億元和解一起集體訴訟。原告指控，持卡人在獨立ATM(即非銀行或金融機構擁有的機台)提領現金時，被收取過高的使用費。

持卡人在非本行ATM提款時，通常須支付額外附加費，也就是「使用費」(access fee)，Visa、萬事達等支付網路負責促成交易，並把該台ATM連結到持卡人的發卡銀行。

原告主張，Visa與萬事達規定同一台ATM不管插的是哪個支付網路的卡，都收取相同的使用費，但這樣一來ATM業者就少了「降價搶客戶」的誘因，等於變相聯合維持高價，違反了聯邦與州反托拉斯法。

Visa與萬事達否認有違法行為，但同意和解，Visa將支付8877.5萬元，萬事達支付7872.5萬元。

符合資格者可依各自申報的合格附加費交易筆數，分配淨和解金。

凡在2007年10月24日至2026年8月14日期間，曾在美國境內的獨立ATM提領現金並被收取使用費、且銀行未全額退還者，均可提出申請。申請截止日為2027年2月10日，可上網或郵寄辦理，網址：NonbankATMSurchargeSettlement.com。

提出申請索賠的人需要提供銀行對帳單、收據或其他交易符合資格的證明文件。

法院將於2027年2月17日舉行最終核准聽證會。若獲核准且無人上訴，和解款預計於約6個月內發放，確切時間與金額，須視最後申請人數而定。

不過請注意，加州、伊利諾州、麻州和密西根州的居民，均被列入各自獨立的全州集體訴訟。

精華 FAQ

  • 此案主要爭議在獨立ATM收取的使用費過高。原告認為Visa與萬事達的規定抑制ATM業者降價競爭，涉嫌違反聯邦與州反托拉斯法。

  • 凡在2007年10月24日至2026年8月14日期間，於美國境內獨立ATM提款並被收取使用費，且未獲全額退費者，都可申請，截止日為2027年2月10日。

  • 和解金會依各申請人申報的合格附加費交易筆數分配。法院將於2027年2月17日開最終核准聽證，若無上訴，約6個月後可能發放。

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