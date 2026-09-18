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有健保者保險給付範圍不足、自付額過高 三分之一背負醫療債務

編譯盧炯燊／綜合報導
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在擁有醫療保險的美國人中，有三分一仍背負醫療債務，債務主要源於住院與急診。(美聯...
在擁有醫療保險的美國人中，有三分一仍背負醫療債務，債務主要源於住院與急診。(美聯社)

有了醫療保險是否可以安枕無憂？最新一份報告打破了「有健保就不會破產」的迷思。在擁有醫療保險的美國人中，有三分一仍背負醫療債務。

CBS新聞報導，非營利健康政策研究機構「民福基金」(Commonwealth Fund)17日公布最新的全國性調查報告，透過雇主、平價醫療法(ACA，即歐記健保)市場或私人市場獲得醫療保險的美國人中，有三分之一表示仍背負醫療債務，只能夠慢慢償還。

負責撰寫調查研究報告的民福基金健康經濟學家柯林斯(Sara Collins)指出，背負債務的主要原因，在於所購買保險給付的範圍並不足夠；其次是「自付額」(Deductible) 過高。

許多商業健保計畫要求保戶在保險開始前，必須先自行付清數以千元計的自付額，往往造成沉重負擔。

報告引用數據說明，醫療債務的主要源於住院與急診，占比高達64%；其他日常看診、實驗室檢驗、慢性病等都產生債務及累積的因素。

調查顯示，背負醫療債務的美國人裡，約占所有工作年齡層、擁有私人醫療保險成年人的15%，其中一半最少欠 2000 元。為了支付這些帳單，37% 表示耗盡積蓄，30%說必須削減食物、暖氣或房租等必需品開支。另有30% 聲稱要延後甚至放棄就醫，這往往導致病情惡化，甚至引發更龐大的急診費用。

柯林斯指出，大多數美國人手頭上並沒有太多閒錢，收入往往花在日常開支後就沒餘錢，一旦健康出現問題而需要支出時，就有可能墮入無力償還的醫療債務陷阱。對於低收入人群來說，家庭預算本來就非常緊張，醫療帳單很容易打破預算平衡，使得不得不削減生活開支。

科林斯同時提醒，醫療服務提供者可能會寄來錯誤收費的帳單，消費者若認為有誤，就應馬上提出異議。另外保戶可以聯繫他們的保險公司或醫療服務提供者，協商制定一個降低自付費用的付款計畫，避免出現醫療債務。

精華 FAQ

  • 報告指出，關鍵原因是保險給付範圍不足，加上自付額偏高，許多保戶在保險理賠前就得先支付可觀費用，因而累積債務。

  • 醫療債務主要來自住院與急診，占比高達64%；此外，日常看診、實驗室檢驗與慢性病治療等支出，也會持續累積成債。

  • 調查顯示，37%的人會耗盡積蓄，30%的人得削減食物、暖氣或房租等必要支出，另有30%會延後甚至放棄就醫，導致病情惡化。

醫療保險 歐記健保 健保

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