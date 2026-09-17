我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只靠社安金很危險 美國人規劃退休常見三錯誤

加州華人發現小龍蝦寶地 輕鬆抓10幾磅「比中國鮮美」

今冬暖氣很燒錢 平均每戶支出破千元 燃油取暖費飆3成

編譯盧炯燊／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
圖為康州一家庭去年為節省暖氣費，將室溫設定在華氏65度。今冬供暖費用會再增加。(...
圖為康州一家庭去年為節省暖氣費，將室溫設定在華氏65度。今冬供暖費用會再增加。(美聯社檑案照)

民眾要做好心理準備，根據「全國能源援助主管協會」(NEADA)的最新報告，今年冬天暖氣費用會讓你感覺是在燒錢。

新澤西州網媒NJ.com報導，這個非營利組織在本星期初發布的研究報告預測，今年冬季從11月中旬到翌年3月中旬的整體平均取暖費用，將會上漲8.7%，平均每戶家庭支出將達到1030元，較去年冬季增加82元。

但若使用燃油取暖的家庭，平均則須支付2297元取暖費，比去年冬天上漲31.3%。

哥倫比亞廣播公司新聞 (CBS News) 報導，美國近480萬戶家庭是使用燃油取暖，這些家庭主要在東北部，在寒冬下特別容易受到價格波動的影響。

NEADA的報告說，東北部冬季較長，加上不少住戶使用取暖油，故此受影響也最大。另外東北部地區電價亦普遍較高，即使採用電力取暖也同樣受影響。東北部電力平均每度 (kWh, 又稱千瓦時) 0.24元，中西部為0.16元，南部為0.15元。

儘管CNN早前指出，受聖嬰現象影響，預計今年冬季氣溫將高於往年，或許會減緩一些取暖費用壓力，但NEADA 指出，暖氣費用上漲的主要原因是全球能源價格上漲，其他因素亦在推高價格，包括伊朗戰事、通膨及能源需求上升等，氣溫因素反而不大。

報告預測，在各種取暖能源裡，以取暖用燃油升幅最大。在美伊衝突及荷莫茲海峽航運受限下，原油每桶已飆升至100元以上，自然推高取暖燃油批發價。

NEADA執行董事沃爾夫(Mark Wolfe) 向CBS新聞說，烏克蘭對俄羅斯石油基礎設施的襲擊，讓全球原油供應進一步緊張，是推高油價的另一個原因。

他強調，必須認清在可見的將來，廉價能源的年代已經結束，狂飆的暖氣帳單或會迫使每個家庭重新審視支出預算，從而作出艱難取捨。

精華 FAQ

  • NEADA預測，今年冬季從11月中旬到翌年3月中旬的平均取暖費將達1030元，較去年增加82元，整體漲幅約8.7%，反映能源成本持續走高。

  • 燃油取暖平均支出估達2297元，年增31.3%。主因是美伊衝突、荷莫茲海峽航運受限、原油價格上升，加上烏克蘭攻擊俄羅斯能源設施，推高全球油價。

  • 東北部最受影響，因冬季較長、使用取暖油家庭較多，而且電價也較高。報告指出東北部每度電約0.24元，高於中西部0.16元與南部0.15元。

新澤西州

上一則

有健保不怕？報告揭1/3仍背醫療債務 「自付額」負擔重

延伸閱讀

柴油飆破每加侖6元衝擊運輸 食品價格蠢動

柴油飆破每加侖6元衝擊運輸 食品價格蠢動
紐約人注意…電費退款最高200元 符合這資格直接領錢

紐約人注意…電費退款最高200元 符合這資格直接領錢
油價飆至1加侖4.13元 今年勞工節出遊好貴

油價飆至1加侖4.13元 今年勞工節出遊好貴
伊朗戰爭後 喬州居民汽油支出增加14億

伊朗戰爭後 喬州居民汽油支出增加14億

熱門新聞

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。圖為紐約市曼哈頓金融區。 (美聯社)

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2026-09-16 09:47
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

2026-09-14 13:25
青少年時期就夢想投身執法工作的摩爾，得知即將遭到移民和海關執法局(ICE)辭退之後開槍自殺。示意圖（路透）

38歲新進幹員得知即將被ICE辭退而舉槍自殺

2026-09-15 10:01
2023年移民越過格蘭河(Rio Grande)從墨西哥進入美國後，在德州等候美國邊境巡邏隊處理。(美聯社資料照)

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

2026-09-17 09:12

超人氣

更多 >
用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」

用三年氣炸鍋退貨好市多 她鼓勵「最大利用會員資格」
南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感

南瓜別只會煮湯 紅茶入鍋熬煮香甜高級感
近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯

近十年450萬人從美墨邊境入境 中國移民多落腳紐約洛杉磯
小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客

小心被扒手盯上「自助旅行6習慣」一看就知道你是觀光客
郵輪優惠季 Costco最低163元出海 還有獨家福利

郵輪優惠季 Costco最低163元出海 還有獨家福利