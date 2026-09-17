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揭太空部署武器 美軍最高將領：須準備在月球周邊作戰

編譯周辰陽／即時報導
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美國參謀首長聯席會議主席凱恩11日在五角大廈舉行的911恐攻事件25周年紀念儀式...
美國參謀首長聯席會議主席凱恩11日在五角大廈舉行的911恐攻事件25周年紀念儀式上致詞。(美聯社)

美國政府日前首次揭露已在太空部署武器。參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）表示，美軍未來不僅要準備在地球軌道作戰，也要做好在月球周邊作戰的準備，戰爭前線可能進一步延伸至地月空間。

美聯社報導，美國空軍部長梅因克（Troy Meink）數日前在華府郊外舉行的空軍、太空與網路會議（Air, Space and Cyber Conference）上透露，美國已部署「在軌太空控制武器」。凱恩16日則在同一場會議指出，美軍現在就應開始調整，以便「準備好從海床一路到地月空間作戰、撐住並取勝」。

川普總統2019年成立太空軍（Space Force），目前也正準備在太空及月球周邊作戰。太空軍作戰部隊司令部（Combat Forces Command）司令加尼翁（Gregory Gagnon）表示：「人類正持續深入太空，太空軍的工作就是做好準備，捍衛美國利益。」

美軍官員近日接連披露太空武器相關消息，與長期以來外太空僅應用於和平目的且維持非軍事化的慣例與國際共識相牴觸。不過，加尼翁表示：「情報界已明確指出，潛在對手一直試圖把戰爭延伸到太空」，並稱美軍必須因應。

他說：「我們的潛在對手，例如中華人民共和國，正積極在相關體系及部分太空區域展開活動。」

美中均已簽署的1967年「外太空條約」（Outer Space Treaty）規定，月球等天體應「專供和平目的使用」，不得在太空部署核武器，各國並須對太空物體造成的損害負責。目前尚不清楚，美國部署太空武器或未來可能在月球周邊使用武器，是否違反相關國際條約。

對此，加尼翁僅表示，太空軍將繼續執行「安全且負責任」的太空行動，拒絕說明太空軍或美軍整體對在太空使用子彈、投射物等武器的政策，並把問題轉交五角大廈；五角大廈未立即回應。

精華 FAQ

  • 美國空軍部長梅因克透露，美國已部署「在軌太空控制武器」，這是官方首次明確揭露太空武器已實際部署，顯示美軍太空軍事化進一步升高。

  • 參謀首長聯席會議主席凱恩表示，美軍不能只準備在地球軌道作戰，還要能從海床一路延伸到地月空間作戰，目標是能撐住並取勝。

  • 因為外太空長期被視為應以和平目的使用，1967年外太空條約也限制天體軍事化，是否違反條約仍不明朗，對手國家尤其是中國也被點名為相關競爭者。

華府

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