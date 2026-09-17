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賓州麻疹疫情嚴峻 1個月內4死

編譯彭馨儀／綜合報導
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麻疹、腮腺炎及德國麻疹三合一疫苗(圖)需滿1歲才能接種，賓州兩名死亡嬰兒均未達年...
麻疹、腮腺炎及德國麻疹三合一疫苗(圖)需滿1歲才能接種，賓州兩名死亡嬰兒均未達年齡。(美聯社)

賓州傳出第四例麻疹死亡，一名18歲青少年死於罕見神經併發症。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，賓州衛生廳新增兩起麻疹死亡，分別來自傑佛遜郡(Jefferson County)與米夫林郡(Mifflin County)，兩人均未接種疫苗。法醫15日證實，米夫林郡的18歲青少年死於麻疹引發的罕見大腦發炎併發症「急性瀰漫性腦脊髓炎」(acute disseminated encephalomyelitis, ADEM)；傑佛遜郡則有一名患有氣喘及慢性阻塞性肺病(COPD)的40歲女性12日不治。

賓州麻疹疫情近一個月內已累計四例死亡，創下該州35年來首次；對比全美去年全年僅記錄3例死亡，疫情顯得格外嚴峻。

此前，蘭開斯特郡(Lancaster County)另有兩名嬰兒死亡：一名六周大嬰兒確認死於麻疹；另一名新生兒肺部雖驗出麻疹病毒，但死因判定為脾臟創傷性破裂與內出血。新生兒父親透露孩子為早產，法醫指出母親懷孕期間感染麻疹易致早產與脾臟腫大破裂，但後者在驗屍中較難發現。

第一劑麻疹、腮腺炎及德國麻疹(MMR)三合一疫苗需滿1歲才能接種，兩名嬰兒均未達年齡。衛生官員強調，施打兩劑即可提供97%的終身防護力。只要有臨床證據、檢測陽性且症狀出現30天內死亡，衛生廳即認定與麻疹相關。

今年賓州累計近700例麻疹、133人住院，官員將疫情歸咎於疫苗接種率下降。截至9月10日，聯邦疾病防治中心(CDC)在全國已確認3294例。

CDC主任艾瑞卡．施瓦茲(Erica Schwartz)14日稱賓州未請求援助，且CDC網站尚未登錄這些死亡紀錄，這明顯背離過往接受州報告的做法。賓州衛生廳則回應每天均向CDC國家衛生統計中心(NCHS)提交紀錄。

先前蘭開斯特郡嬰兒死訊曾引發網路不實訊息與政治攻防。州長夏皮洛(Josh Shapiro)指責衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)散布疫苗謊言，甘迺迪則反指死亡事件可能是捏造。反疫苗人士認為若涉及繼發性疾病不應歸咎麻疹，但醫生強調麻疹仍是根本死因。

精華 FAQ

  • 賓州在1個月內新增2例麻疹死亡，使累計死亡數達4例，創下35年來首見的嚴重疫情；其中兩名最新死者都未接種疫苗，反映疫情仍在擴散。

  • 一名來自米夫林郡的18歲青少年，死於麻疹引發的罕見併發症ADEM；另一名是傑佛遜郡40歲女性，患有氣喘與COPD，最後不治身亡。

  • 官員認為疫情惡化主因是疫苗接種率下降，並指出施打2劑MMR可提供97%的終身防護力；同時強調只要符合臨床與檢測條件，死亡都可列為麻疹相關。

賓州 麻疹 疫情 MMR CDC

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