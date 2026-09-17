普立茲獎得主安妮‧迪勒 81歲辭世

圖為安妮．迪勒2015年在白宮接受歐巴馬總統頒發國家人文獎章。(美聯社)

「汀克溪畔的朝聖者 」(Pilgrim at Tinker Creek)作者、普立茲獎 (Pulitzer Prize)得主安妮‧迪勒(Annie Dillard)，15日在麻州 南韋爾弗利特(South Wellfleet)家中因自然原因去世，享年81歲。

美聯社報導，美國當代知名作家迪勒以詩意探索自然、愛、靈性及寫作藝術聞名。她1974年出版代表作「汀克溪畔的朝聖者」時，還不到30歲；這部作品讓她榮獲普立茲非小說類作品獎，確立她作為重要文壇新聲的地位，成為「自然書寫之父」亨利·梭羅(Henry David Thoreau)的繼承者。

迪勒生於1945年，原名梅塔·安·多克(Meta Ann Doak)，是匹茲堡人。她在1987年出版回憶錄「美國童年」(An American Childhood)中，回顧自己的早年生活，自陳父母給了她廣闊的學習探索空間，童年交織著無窮的創造力；13歲時，就閱讀關於素描、繪畫、岩石、犯罪學、鳥類、飛蛾、甲蟲、郵票、池塘溪流及醫學等書籍。迪勒對於有組織宗教大抵持排斥態度，卻能在動物、山巒、母親的肌膚及日常物品中，發現永恆的特質。

迪勒1968年以一篇關於梭羅《湖濱散記》(Walden)的論文取得英國文學碩士學位，寫作風格受梭羅影響甚深。她自1970年代中期開始持續創作各類主題廣泛的書籍，從詩集《通往轉經輪的門票》(Tickets for a Prayer Wheel)，到她自稱為「愉快的紀實文學」的《與中國作家相遇》(Encounters with Chinese Writers)；她有關婚姻的小說《5月樹》(The Maytrees)曾在2008年入圍國際筆會/福克納獎(PEN/Faulkner Award for Fiction)。

2015年時任總統歐巴馬頒發國家人文獎章(National Humanities Medal)給迪勒，表彰她「對人類生活和自然的深刻思考」。

迪勒在衛斯理大學任教20餘年，2002年退休。她有過三段婚姻；首任丈夫是創意寫作教師迪拉德(Richard Dillard)；她與第二任丈夫克萊維登斯(Gary Clevidence)育有一子；最後一任丈夫是已故文學傳記作家理查森(Robert Richardson)。