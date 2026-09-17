川普2.0 已刪/凍全國1770億元聯邦贈款

民間機構的報告指出，川普總統第二任期以來，其政府已削減或凍結全美各州高達1770億元聯邦贈款。圖為民眾去年在芝加哥抗議科學工作被聯邦政府裁掉。(美聯社)

跨黨派非營利組織「各州聯合民主中心 」(States United Democracy Center)及研究機構「撥款見證 」(Grant Witness)，16日聯合發布報告和名為「流失資金 」(Lost Funds)的追蹤工具。報告分析指出，川普 總統第二任期以來，其政府已削減或凍結全美各州高達1770億元聯邦贈款；總額約占聯邦可自由支配經費的10%。如此中斷撥款情況，已超出政府換屆時常見的削減規模。

美聯社報導，相關經費削減措施波及全美50州及華府，以衛生、營養、環保和救災領域的贈款削減比例最大。

加州、德州 、紐約州、伊利諾州和北卡羅來納州 受到影響的撥款金額最高。被取消、凍結或延後的撥款項目，包括密西根州孕產婦健康計畫、密西西比州教育研究計畫、對愛荷華州少數族裔農民援助計畫。法院已針對某些案例裁定反對聯邦政府的削經費措施。

「撥款見證」組織聯合創始人德萊尼(Scott Delaney)聲明表示：「『流失資金』工具將川普政府做出的數千起資金中斷事件匯集至經過核實的公開資料庫，充分凸顯出這些舉措造成的巨大影響。」多州聯合民主中心研究總監雷德(Kelly Rader)則表示：「『流失資金』工具揭示了這些干擾事件的驚人規模及對民眾造成的實質影響，更彰顯各州如何再次站在保護各州居民利益的最前線。」

這些組織介紹指出，「流失資金」新工具向社會大眾開放，所使用的數據來自對外公開提供聯邦支出資訊的USASpending.gov數據。隨著政府採取新行動及相關訴訟持續在法庭上推進，該追蹤工具也會定期更新。

「各州聯合民主中心」自稱是無黨派組織，致力維護法治及自由、公正和安全的選舉。該組織由律師艾森(Norm Eisen)共同創立，他曾參與多起針對川普政府的重大訴訟，其中包括涉及甘迺迪中心(Kennedy Center)的案件。艾森已在2024年離開「各州聯合民主中心」。

「撥款見證」組織由科學家、研究人員和律師組成，專門記錄川普執政期間資金狀況的變化。