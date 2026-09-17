伊戰打逾半年 美國每家多付1760元

沙烏地阿拉伯油管遭襲，影響全球供應，分析師預測不久後油價將大漲。圖為洛杉磯加油站油價。(路透)

財經頻道CNBC 16日引述穆迪分析公司(Moody's Analytics)截至9月11日的分析指出，自美伊衝突2月底爆發以來，美國每個家庭為此付出的代價約為1760元。此外，分析師預測，伊朗戰爭所帶來的衝擊即將進一步加劇，汽油和柴油價格可能大幅飆升。

穆迪的首席經濟學者贊迪(Mark Zandi)表示，在1760元的額外家庭支出裡，超過一半即930元是因為能源成本上漲，當中包括汽油、柴油及航空燃油等價格上升；425元是來自戰爭爆發利率 持續上揚的成本；405元則是軍事開支。

贊迪又說，美國消費者在戰爭開打後，光是在能源方面累積的支出已超過1210億元；至於軍費的開支，政府不是透過擴大國債，就是要透過增稅來實現，無論如何都是由消費者埋單。

與此同時，美國10年期公債殖利率攀升至2007年以來最高水平，較一年前同期約高出1個百分點。

國債殖利率 的飆升，很大程度上是由於債券投資者擔憂戰爭對通膨 的影響，另外美國政府要不斷依靠發行新國債來支付舊國債利息，因此要提高利率才能吸引投資者。收益率上升自然刺激銀行利率上漲，民眾背負的貸款壓力大增之餘，也打擊了消費信心。

華盛頓郵報報導，上周沙烏地阿拉伯 東西輸油管線遭到破壞，這條長達745哩的輸油管線，是沙烏地在陸路運輸方面避開荷莫茲海峽 的主要替代通道，連接東部油田與紅海 沿岸的石油出口碼頭。

儘管能源部長能源部長萊特(Chris Wright)16日接受CNBC訪問時保證，說輸油管將很快重啟，但分析人士在檢視輸油管線受損的影像後預計，供應中斷的時間將大幅延長，這可能導致消費者面臨高油價，持續時間甚至可能超過期中選舉。此外，海運追蹤機構表示，實際通過荷莫茲海峽的石油量，遠低於川普政府所宣稱的數字。

市場分析人士警告，新一波價格衝擊即將來襲，駕駛人可能面臨油價大幅上漲。Gulf Oil首席能源顧問克洛薩(Tom Kloza)16日在X平台上預測，「汽油和柴油的加油站價格都將出現驚人的漲幅」。

燃油價格追蹤平台GasBuddy石油分析主管德哈恩(Patrick De Haan)16日上午寫道：「未來48小時內，汽油和柴油價格看來都將大幅上漲，美國內陸部分地區受到的衝擊最為嚴重。」