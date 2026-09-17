白宮幕僚長威爾斯 宣布抗乳腺癌成功
白宮幕僚長蘇西‧威爾斯(Susie Wiles)16日宣布好消息：經過治療後，對抗乳腺癌成功。
政治網媒Politico、CBS新聞等報導，69歲的威爾斯今年3月公開宣布被診斷出罹患早期乳腺癌，隨後一直在妙佑醫療國際(Mayo Clinic)醫院接受治療，本星期初接受複查後，最新的病理報告顯示一切正常。威爾斯16日在X發文宣布「我沒有癌症了」(cancer free)。
她在貼文裡「感謝家人、朋友、醫生，以及所有為我祈禱、關心、支持我的人」。她說「尤其感謝川普總統堅定不移的支持，深表感激之餘會繼續努力推進他的『美國優先』議程」。
白宮拒絕評論威爾斯的聲明。
威爾斯是川普最親密的助手之一，診治癌症期間仍然擔任白宮幕僚長。報導指她接受手術後不久重新開始處理白宮事務，包括主持會議，今年7月更罕見的前往國會山莊，與參議院共和黨高層私下會晤及試圖打破僵局，以通過川普受到爭議的「拯救美國法案」(SAVE America Act)。
她上星期還隨川普前往達拉斯，參加共和黨期中選舉大會。根據白宮提供的空軍一號乘客名單，威爾斯如常的隨總統出行。
威爾斯本身是佛羅里達州資深政治顧問，曾擔任川普2024年總統競選團隊的競選經理，川普重返白宮後即委任她為白宮幕僚長，也是首位女性出任這個職位。
她宣布成功抗癌後，多位議員及政界人物在社交媒體發文祝賀，德州共和黨籍聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)表示，「蘇西在這場抗癌鬥爭中展現了驚人的力量」。
在威爾斯公開患癌之初，川普3月16日在「真實社群」(Truth Social)發文，形容她是「所認識的人當中最堅強的一位」，又說她有一個極佳的醫療團隊。
她今年3月被診斷出早期乳腺癌，並在妙佑醫療國際接受治療；本周複查後最新病理報告正常，因此她在X上宣布自己已經「cancer free」。 是的。她在接受診治期間仍擔任白宮幕僚長，術後不久就恢復處理白宮事務，還主持會議，並曾前往國會山莊與共和黨高層會晤。 她宣布抗癌成功後，多位議員和政界人物在社群媒體祝賀，德州參議員克魯茲稱讚她展現驚人力量；威爾斯也特別感謝川普的支持。
精華 FAQ
她今年3月被診斷出早期乳腺癌，並在妙佑醫療國際接受治療；本周複查後最新病理報告正常，因此她在X上宣布自己已經「cancer free」。
是的。她在接受診治期間仍擔任白宮幕僚長，術後不久就恢復處理白宮事務，還主持會議，並曾前往國會山莊與共和黨高層會晤。
她宣布抗癌成功後，多位議員和政界人物在社群媒體祝賀，德州參議員克魯茲稱讚她展現驚人力量；威爾斯也特別感謝川普的支持。
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