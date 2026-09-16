本世紀罕見 外資買美股超越買美債 美債無風險地位動搖

油價上漲帶動通膨疑慮等多重因素影響，美國十年期公債殖利率升破5%，市場擔心全球資金成本進入更高的新常態。（路透）

外國投資人買進美股 的規模，已超越美國公債，為本世紀罕見現象。而此刻，美國公債向來被視為「無風險」的地位，正遭受通貨膨脹和美國債務規模同步增長等重大利空的摧殘。

美國10年期公債殖利率 14日盤中突破5%，為2023年來首見，15日持續上攻，一度升五基點(0.05個百分點)至5.039%，創2007年來新高。

2023年10月，10年期美債殖利率也曾觸及5%，當時隨即引來大量買盤，當天迅速降回4.8%附近。

這次回落幅度較小，使交易員開始思考，5%究竟仍是殖利率的天花板，還是可能像2000年代一樣，長時間站在5%以上。

這次最新一波債市賣壓直接來自油價。中東能源供應風險升高，布蘭特原油15日一度漲至每桶105.31元，較前一日稍有回落，但依然偏高。

國際油價居高不下使通膨壓力再起，市場預期聯準會 16日可能宣布升息一碼(0.25個百分點)的機率目前已超過九成，而且年底前可能不只升息一次。

國際油價衝破每桶100美元大關，帶動通膨升溫疑慮、聯準會升息預期高漲、美國政府40兆美元債務和AI籌資潮多重夾擊，市場開始擔心，美債殖利率可能突破近年4%至5%的區間，全球資金成本進入更高的新常態。

金融時報(FT)引述德意志銀行分析的數據報導，根據美國財政部的資料，截至今年6月的一年內，流入美股的國際資金，若以12個月移動平均計算，相當於美國國內生產毛額(GDP)的2.8%，高於美債資金2%的占比。

除了新冠疫情及全球金融危機後的短暫時期，這是本世紀首見現象。

德銀全球外匯研究主管薩拉維洛斯形容，這是「美國資產市場的巨變」，反映民間資產負債表蓬勃成長、公共部門卻持續惡化。

資金的轉向無疑反映出美股吸引力持續增強。大規模的AI投資，推升企業獲利，史坦普500指數今年上漲約12%，可望連續第四年繳出兩位數漲幅。

相較之下，美國政府債務上月突破40兆美元，財政赤字持續擴大，加上通膨居高不下，以及聯準會(Fed)獨立性引發疑慮，投資人對於持有美債已日益謹慎。

貝萊德歐洲、中東及非洲全球固定收益主管透納直言，政府公債已不再像過去那樣，被視為無風險資產。

德銀的薩拉維洛斯認為，美元未來可能與美股資金流向有更緊密的連動，而不再像過去與流入債市的資金關係較密切，這代表美元可能將在市場風險偏好升高、資金湧入美股時走強，打破美元過去通常在避險情緒升高、資金轉進美債時上漲的規律。

薩拉維洛斯在報告中寫道，美國資產「不再是『安全』的資產，而是風險較高的資產」。

但Robeco基金全球股票主管普拉克曼提醒，債券拋售也是「股票市場最關注的問題」，畢竟如果債市出狀況，股市通常也很難倖免。

去年年初，美國總統川普在4月實施了影響深遠的「解放日」關稅，引發各界擔心美國金融市場的主導地位可能正在衰敗，導致美國資產承壓，從股票到債券和美元均受到衝擊。

不過，這種「拋售美國」情緒很快就轉移到人工智慧（AI）上，投資人擔心錯過AI股票進一步上漲的機會，因而推動華爾街股市創下新高。但美國公債市場仍承壓，因為受到全球多個已開發經濟體債務水準和通膨擔憂的廣泛影響。

然而，一些投資人和分析師仍然擔心，今年夏天進展甚微的股市，可能也會開始遭殃，如果殖利率進一步上升，企業借貸成本將隨之上升，固定收益投資的吸引力增加，股市便可能受到影響。