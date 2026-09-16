AI可能加劇不平等 蓋茲基金會承諾提供10億改善

蓋茲16日籲AI要成為「最偉大的平等推手」，而非「最糟糕的不平等肇因」。(路透)

微軟 (Microsoft )共同創辦人比爾·蓋茲(Bill Gates)在「蓋茲基金會」(Gates Foundation)年度「守門員報告」(Goalkeepers report)裡，呼籲科技公司與世界領袖現在就必須採取行動，確保人工智慧 (AI)用於消弭社會不平等，而不是擴大差距。「蓋茲基金會」承諾將提供10億元改善AI取得管道。

「蓋茲基金會」15日公布的10億捐款將在未來兩年完成發放，用於發展以AI為核心的計畫，包括以當地語言訓練AI模型、改善醫療成果、升級教育工具，並為全球各地小型農業提供資訊。

雖然美國已經減少援外經費，「蓋茲基金會」執行長蘇茲曼(Mark Suzman)表示，將繼續向國會及川普政府施壓，要求美國在海外援助方面發揮領導作用。

蘇茲曼接受美聯社訪問時說：「我們還沒有放棄美國。」他表示，雖然過去這段時間跟美國政府討論這個議題充滿挑戰，「但我們相信有辦法說服他們」。

「蓋茲基金會」今年發表「守門員報告」的時間點，正值頂尖AI公司高層呼籲科技界放慢AI發展腳步之際。

蓋茲上個月在個人網站部落格發文也表達類似憂慮。他寫道，AI若不是成為「最偉大的平等推手」，便將成為「最糟糕的不平等肇因」。蓋茲在文中表示，AI技術將讓人們有能力從事詐欺、傳播不實訊息、監視、網路攻擊以及生物恐怖主義。他說，市場將首先為那些負擔得起的人設計最棒的AI工具。

蓋茲在「守門員報告」指出：「不平等就是這樣變嚴重的：能讓生活更輕鬆、提高生產力、有時甚至能拯救生命的技術，總是先送到那些已經擁有最多資源的人們手中。」

蘇茲曼說，如果要讓AI能對加快進步有幫助，就必須在所有當地語言都能表現良好，不能只是在英文或中文。

「蓋茲基金會」表示，將花1億元協助成立弱勢族群語言、能夠反映在地情境的資料庫。基金會正在尋求與幾家規模最大的AI公司合作。OpenAI便與基金會共同承諾提供5000萬元培訓盧安達診所醫療人員。