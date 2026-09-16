緬因海關中國籍主管 被控竊CBP電腦昂貴零件販售牟利
一名中國籍男子在緬因州美加邊境口岸加萊市(Calais) 擔任海關與邊境保護局(CBP)信息主管期間，涉嫌改動電腦系統，遭聯邦調查局逮捕及起訴。根據調查所得證據，此案屬個人盜竊行為，與間諜活動無關。
據緬因線報(Maine Wire)報導，涉案的是來自中國廣州的39歲男子劉佳佳(Terry “Jiajia” Liu，譯音)，反情報調查人員通過隱蔽攝像頭，拍下他強行侵入政府電腦並改裝硬盤的畫面，在進一步調查後將他逮捕歸案。
緬因州聯邦地區法院在9月11日公開的法庭記錄顯示，劉佳佳涉嫌拆卸政府電腦中的昂貴部件，替換為劣質零件，隨後將原裝配件交易給電子產品零售商新蛋(Newegg) ，換取購物額度。
他被控「竊取政府財產」及「破壞/損壞政府財產」，兩項罪名最高可判處10年監禁及罰款25萬元。
劉佳佳的職責範圍是主管 CBP 在加萊市兩個口岸費里角(Ferry Point) 及米爾敦(Milltown)的信息技術，但未獲授權改裝電腦。
但他利用夜班無人之際，在三個設施拆卸至少46台屬於國土安全部及CBP的電腦，偷走內部的Intel Core i7處理器、記憶體及硬碟等高階零件，然後換上網購的低階零件，整個過程被隱蔽攝像頭拍了下來。整個犯罪過程由2025年5月至2026年7月，共達16次。
調查期間他聲稱改裝是為了提高電腦效率，但後來承認知道這些變動會降低性能，又說這樣做是不滿CBP電腦維修耗時過長。
他又承認是從亞馬遜網購舊部件，更換後把原來部件轉到 Newegg 換取得折抵額度。Newegg 是美籍台裔商人張法俊(Fred Chang)所創立的在線零售商，其換購計畫允許客戶用符合條件的舊處理器、內存和顯卡換取新購商品的額度。
估計恢復被更換的零件將花費超過11萬元，這還不包括配置時的額外費用。
另外有報導指劉佳佳準備從緬因州班戈國際機場( Bangor International Airport)乘飛機返回中國時被捕的，不過法庭記錄未確認具體抓捕細節。
他被控「竊取政府財產」及「破壞/損壞政府財產」兩項罪名，最高可判10年監禁並罰款25萬元，屬聯邦層級案件。 他在夜班無人時拆卸至少46台政府電腦，取走Intel Core i7、記憶體與硬碟等零件，再換上低階部件，並把原件拿到Newegg換購物額度。 不是。調查證據顯示，這是一起個人盜竊與破壞政府財產案件，當局明確表示與間諜活動無關，主要問題在於私自拆改與轉售零件。
精華 FAQ
他被控「竊取政府財產」及「破壞/損壞政府財產」兩項罪名，最高可判10年監禁並罰款25萬元，屬聯邦層級案件。
他在夜班無人時拆卸至少46台政府電腦，取走Intel Core i7、記憶體與硬碟等零件，再換上低階部件，並把原件拿到Newegg換購物額度。
不是。調查證據顯示，這是一起個人盜竊與破壞政府財產案件，當局明確表示與間諜活動無關，主要問題在於私自拆改與轉售零件。
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