緬因海關中國籍主管 被控竊CBP電腦昂貴零件販售牟利

涉案的是來自中國廣州的39歲男子劉佳佳，被指控盗竊政府財產等罪。(緬因州聯邦法院檔案)

一名中國籍男子在緬因州 美加邊境 口岸加萊市(Calais) 擔任海關與邊境保護局(CBP )信息主管期間，涉嫌改動電腦系統，遭聯邦調查局逮捕及起訴。根據調查所得證據，此案屬個人盜竊行為，與間諜活動無關。

據緬因線報(Maine Wire)報導，涉案的是來自中國廣州的39歲男子劉佳佳(Terry “Jiajia” Liu，譯音)，反情報調查人員通過隱蔽攝像頭，拍下他強行侵入政府電腦並改裝硬盤的畫面，在進一步調查後將他逮捕歸案。

緬因州聯邦地區法院在9月11日公開的法庭記錄顯示，劉佳佳涉嫌拆卸政府電腦中的昂貴部件，替換為劣質零件，隨後將原裝配件交易給電子產品零售商新蛋(Newegg) ，換取購物額度。

他被控「竊取政府財產」及「破壞/損壞政府財產」，兩項罪名最高可判處10年監禁及罰款25萬元。

劉佳佳的職責範圍是主管 CBP 在加萊市兩個口岸費里角(Ferry Point) 及米爾敦(Milltown)的信息技術，但未獲授權改裝電腦。

但他利用夜班無人之際，在三個設施拆卸至少46台屬於國土安全部及CBP的電腦，偷走內部的Intel Core i7處理器、記憶體及硬碟等高階零件，然後換上網購的低階零件，整個過程被隱蔽攝像頭拍了下來。整個犯罪過程由2025年5月至2026年7月，共達16次。

調查期間他聲稱改裝是為了提高電腦效率，但後來承認知道這些變動會降低性能，又說這樣做是不滿CBP電腦維修耗時過長。

他又承認是從亞馬遜網購舊部件，更換後把原來部件轉到 Newegg 換取得折抵額度。Newegg 是美籍台裔商人張法俊(Fred Chang)所創立的在線零售商，其換購計畫允許客戶用符合條件的舊處理器、內存和顯卡換取新購商品的額度。

估計恢復被更換的零件將花費超過11萬元，這還不包括配置時的額外費用。

另外有報導指劉佳佳準備從緬因州班戈國際機場( Bangor International Airport)乘飛機返回中國時被捕的，不過法庭記錄未確認具體抓捕細節。