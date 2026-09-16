我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

緬因海關中國籍主管 被控竊CBP電腦昂貴零件販售牟利

編譯盧炯燊／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
涉案的是來自中國廣州的39歲男子劉佳佳，被指控盗竊政府財產等罪。(緬因州聯邦法院...
涉案的是來自中國廣州的39歲男子劉佳佳，被指控盗竊政府財產等罪。(緬因州聯邦法院檔案)

一名中國籍男子在緬因州美加邊境口岸加萊市(Calais) 擔任海關與邊境保護局(CBP)信息主管期間，涉嫌改動電腦系統，遭聯邦調查局逮捕及起訴。根據調查所得證據，此案屬個人盜竊行為，與間諜活動無關。

據緬因線報(Maine Wire)報導，涉案的是來自中國廣州的39歲男子劉佳佳(Terry “Jiajia” Liu，譯音)，反情報調查人員通過隱蔽攝像頭，拍下他強行侵入政府電腦並改裝硬盤的畫面，在進一步調查後將他逮捕歸案。

緬因州聯邦地區法院在9月11日公開的法庭記錄顯示，劉佳佳涉嫌拆卸政府電腦中的昂貴部件，替換為劣質零件，隨後將原裝配件交易給電子產品零售商新蛋(Newegg) ，換取購物額度。

他被控「竊取政府財產」及「破壞/損壞政府財產」，兩項罪名最高可判處10年監禁及罰款25萬元。

劉佳佳的職責範圍是主管 CBP 在加萊市兩個口岸費里角(Ferry Point) 及米爾敦(Milltown)的信息技術，但未獲授權改裝電腦。

但他利用夜班無人之際，在三個設施拆卸至少46台屬於國土安全部及CBP的電腦，偷走內部的Intel Core i7處理器、記憶體及硬碟等高階零件，然後換上網購的低階零件，整個過程被隱蔽攝像頭拍了下來。整個犯罪過程由2025年5月至2026年7月，共達16次。

調查期間他聲稱改裝是為了提高電腦效率，但後來承認知道這些變動會降低性能，又說這樣做是不滿CBP電腦維修耗時過長。

他又承認是從亞馬遜網購舊部件，更換後把原來部件轉到 Newegg 換取得折抵額度。Newegg 是美籍台裔商人張法俊(Fred Chang)所創立的在線零售商，其換購計畫允許客戶用符合條件的舊處理器、內存和顯卡換取新購商品的額度。

估計恢復被更換的零件將花費超過11萬元，這還不包括配置時的額外費用。

另外有報導指劉佳佳準備從緬因州班戈國際機場( Bangor International Airport)乘飛機返回中國時被捕的，不過法庭記錄未確認具體抓捕細節。

精華 FAQ

  • 他被控「竊取政府財產」及「破壞/損壞政府財產」兩項罪名，最高可判10年監禁並罰款25萬元，屬聯邦層級案件。

  • 他在夜班無人時拆卸至少46台政府電腦，取走Intel Core i7、記憶體與硬碟等零件，再換上低階部件，並把原件拿到Newegg換購物額度。

  • 不是。調查證據顯示，這是一起個人盜竊與破壞政府財產案件，當局明確表示與間諜活動無關，主要問題在於私自拆改與轉售零件。

邊境 緬因州 CBP

上一則

費城鶴山公所舉行中秋佳節團圓宴會 月圓人團圓 鄉情暖費城

下一則

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

延伸閱讀

中國男奮鬥成美國CBP高管 卻因圖小利被捕

中國男奮鬥成美國CBP高管 卻因圖小利被捕
飛機迷還是間諜？中國留學生涉拍攝美加機場被捕

飛機迷還是間諜？中國留學生涉拍攝美加機場被捕
CBP官員涉持槍性侵芝4華女 辯稱遭中國賣淫集團設局

CBP官員涉持槍性侵芝4華女 辯稱遭中國賣淫集團設局
芝賣春華女出庭作證每周免費性服務 CBP官員稱遭設局

芝賣春華女出庭作證每周免費性服務 CBP官員稱遭設局

熱門新聞

擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光