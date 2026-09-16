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Driscoll's藍莓引進中國 栽種祕訣遭剽竊 如今藍莓產量是美國2倍

記者顏伶如／綜合報導
美國知名新鮮漿果品牌「怡顆莓」把藍莓種植業務擴展到中國之後，栽種祕訣便遭偷竊，面...
美國知名新鮮漿果品牌「怡顆莓」把藍莓種植業務擴展到中國之後，栽種祕訣便遭偷竊，面臨中國對手的激烈競爭。圖為工人在肯塔基州農場採收藍莓。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)14日報導，企業總部位於加州的美國知名新鮮漿果品牌「怡顆莓」(Driscoll's)把藍莓種植業務擴展到中國之後，栽種祕訣便遭偷竊，面臨中國對手的激烈競爭，引起智慧財產權盜竊的相關討論。

報導指出，中國企業家很快就建立跟「怡顆莓」較勁的農場，抄襲溫室設計，偷走受到專利保護的藍莓品種；「怡顆莓」已經在中國對多家公司提起20多件訴訟，指控某些公司盜竊、繁殖及銷售Driscoll's的專利保護藍莓。

大約15年前，「怡顆莓」高層主管來到中國，目標把藍莓推廣成在中國引起飲食新潮流的主角，派遣專家到雲南勘察農地，跟全球藍莓基因公司簽約以鎖定最優良品種，並且引進高科技種植技術，大規模生產當時在中國很少有消費者食用的藍莓。

到了2020年，「怡顆莓」每年大約為中國各地超市量產數千噸藍莓。然而，接下來Driscoll's就面臨中國企業的激烈競爭。

隨著藍莓致富的消息傳開，中國企業家很快就建立自己的農場，採用類似「怡顆莓」的高科技種植技術，涉嫌抄襲幫Driscoll's代工的農民使用的溫室設計。

根據中國法院判決，中國商人還偷走Driscoll's受到專利保護的藍莓品種。國營銀行則為藍莓種植推波助瀾，推出專門為藍莓種植戶成立的貸款類別。

2010年以來，中國藍莓產量暴增25倍。2021年，中國超越美國成為全球最大的藍莓種植國。

到了2025 年，中國藍莓產量已是美國兩倍。

對中國消費者來說，這個發展彷彿一場藍莓盛宴。藍莓價格大幅下跌，一盒9盎司包裝通常只要3美元或更低。中國官媒報導則宣揚如今進入「藍莓自由」時代，普通百姓都能盡情享用這種頗具異國情調的水果。

對於Driscoll's而言，這卻是一場一場剽竊智慧財產權與利潤暴跌的肉搏戰。Driscoll's已對中國多家公司提起20多起訴訟，指控某些公司拿走其專利藍莓植株進行繁育，然後賣給競爭對手農戶。

報導指出，某些西方國家水果廠商跟私家偵探合作，派遣臥底調查員進入中國植物苗圃，偽裝商人或農民購買植株，並將植株送往實驗室進行DNA檢測，以證明這些植株來自盜版。

精華 FAQ

  • 報導指出，Driscoll's在中國擴展藍莓業務後，栽種祕訣、溫室設計與受專利保護的品種疑遭偷竊，並與多家中國企業陷入智慧財產權訴訟。

  • 文章提到，中國企業迅速複製高科技種植模式，國營銀行也提供專門貸款支持，再加上市場需求增加，使2010年以來產量暴增25倍，並超越美國。

  • 對中國消費者而言，藍莓供給增加、價格下跌，形成所謂「藍莓自由」；但對Driscoll's來說，卻是利潤下滑、專利遭侵害，必須持續透過訴訟維權。

華爾街 加州 藍莓

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