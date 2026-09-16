現代車廠去年遭聯邦移民掃蕩 無辜被抓的300名南韓工人要求賠償

現代汽車位於喬治亞州艾拉貝爾的電池廠去年9月4日遭到聯邦機關移民掃蕩，有300人是韓國公民。圖為被捕的韓國人被戴上手銬前，被令面對巴士等待。(路透)

2025年9月4日，現代汽車(Hyundai Motor)位於喬治亞州艾拉貝爾(Ellabell)的電池廠遭到聯邦機關移民 掃蕩，被捕的475人當中有300人是南韓 公民，引起首爾抗議。這起事件成為國土安全調查處(HSI)史上規模最大的單一地點執法行動。事發一年後，CNN 15日獨家報導，300多名南韓工人已向川普政府提出法律挑戰。

委任律師受訪時說，南韓勞工針對遭到沒收的個人物品、工作損失與心靈創傷要求賠償，同時指控遭到非法拘禁、濫用法律程序、蓄意施加精神痛苦，總共向9個聯邦機關提出行政索賠，這是提出聯邦訴訟之前必須完成的法定步驟。

面臨南韓工人索賠的9個機關包括：國土安全部、移民和海關執法局(ICE)、海關與邊境保護局(CBP)、聯邦調查局(FBI)、司法部、勞工部等。律師不願透露索賠金額，僅表示提出索賠的目的，是讓美國政府承認這次行動犯下「嚴重且不公正的錯誤」，必須認錯與道歉。

根據「聯邦侵權賠償法」(Federal Tort Claims Act)規定，如果聯邦機關在6個月內未對索賠做出回應，南韓工人就可以把案件提交到聯邦法院。

數名南韓勞工受訪時說，當時是在沒有任何解釋或翻譯的情況下遭到非法逮捕與拘留並戴上枷鎖，被強迫簽署看不懂的文件，關押在擁擠不堪的牢房裡。

某些勞工後來依然回到美國，理由是工作很重要。

根據CNN取得的搜查令，艾拉貝爾移民執法行動裡僅列出4名逮捕目標，但4人都不是南韓勞工。

提出索賠申請的南韓工人之一金先生(Kim)匿名受訪時說，在ICE設施被非法拘留7天，被迫承受「毫無尊嚴的生活條件」。他表示，在這場突襲行動受到屈辱而造成精神痛苦，留下難以平復的心理創傷。

律師指出，美國政府以尋找4名無證客為虛假藉口，派出數百名全副武裝的執法人員突襲南韓企業的工作場所，「而這家企業卻是美國經濟的最大貢獻者之一」。

律師指出：「執法人員在全世界眼前給合法前來安裝設備的工程師戴上手銬與腳鐐，像犯人一樣遊街示眾，使得所有南韓人在世人面前蒙羞，彷彿南韓企業正在入侵美國勞動市場似的。」

一名南韓勞工受訪時指出，持有有效簽證前來工廠工作，被拘捕時美國當局並未給予任何逮捕理由。他說，遭到拘留之後不明白為何被抓或犯了什麼罪，「沒人知道發生什麼事，大家都一片茫然」。