名導羅伯雷納夫婦遇害案 兒子兇手逃死 洛郡檢方不求處死刑

好萊塢名導演羅伯雷納的兒子尼克雷納，涉嫌去年底在洛杉磯家中刺死父母，但檢方宣布，將不求處死刑。(美聯社)

好萊塢名導演羅伯雷納(Rob Reiner)去年底在洛杉磯 家中，遭兒子尼克雷納(Nick Reiner)涉嫌埋伏刺殺致死案，但洛杉磯檢方15日宣布，此案將不求處死刑 。

美聯社報導，洛杉磯郡地方檢察官霍克曼(Nathan Hochman)15日在記者會上表示，在做出不求處死刑的決定時，考慮到雷納家族成員的意願。如果罪名成立，33歲的尼克雷納可能面臨的最高刑罰是終身監禁，不得假釋。

尼克已兩度否認指控。本案雖包含埋伏行凶、多人死亡及使用刀具等加重因素，但加州 自2019年起已暫停執行死刑。

副公設辯護人格林(Kimberly Greene)強調，尼克長期患有嚴重精神疾病與藥物濫用問題，檢方做出正確決定。

尼克於去年12月16日被控一級謀殺罪。其前辯護律師傑克森(Alan Jackson)因不可抗因素退出後由公設辯護人接手。大陪審團於7月完成起訴，法官下月將聽取是否公開秘密審理筆錄的辯論；尼克兄長傑克(Jake Reiner)及妹妹羅米雷納(Romi Reiner)堅決反對公開筆錄。

此外，尼克正申請動用父母設立的信託基金，希望重新聘請曾為奧斯卡影帝凱文史貝西(Kevin Spacey)、電影大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)及里德(Karen Read)辯護的傑克森律師。受託人對此表示反對，案件仍在等待裁決。檢方預計明年才會開庭審理。

羅伯雷納14日在艾美獎(Emmy Awards)頒獎典禮上獲得追授表揚，憑藉在「熊」(The Bear)中的客串演出獲獎，並由好友潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)代為致敬悼念。

尼克是羅伯與蜜雪兒雷納(Michele Singer Reiner)的次子，父子倆曾合寫電影「查理的故事」(Being Charlie)劇本。羅伯雷納早年以喜劇「一家人」(All in the Family)榮獲2座艾美獎，後轉任導演，執導過「搖滾萬萬歲」(This Is Spinal Tap)、「站在我這邊」(Stand By Me)、「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)及「當哈利遇上莎莉」(When Harry Met Sally)等經典影片。