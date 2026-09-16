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名導羅伯雷納夫婦遇害案 兒子兇手逃死 洛郡檢方不求處死刑

編譯彭馨儀／綜合報導
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好萊塢名導演羅伯雷納的兒子尼克雷納，涉嫌去年底在洛杉磯家中刺死父母，但檢方宣布，...
好萊塢名導演羅伯雷納的兒子尼克雷納，涉嫌去年底在洛杉磯家中刺死父母，但檢方宣布，將不求處死刑。(美聯社)

好萊塢名導演羅伯雷納(Rob Reiner)去年底在洛杉磯家中，遭兒子尼克雷納(Nick Reiner)涉嫌埋伏刺殺致死案，但洛杉磯檢方15日宣布，此案將不求處死刑

美聯社報導，洛杉磯郡地方檢察官霍克曼(Nathan Hochman)15日在記者會上表示，在做出不求處死刑的決定時，考慮到雷納家族成員的意願。如果罪名成立，33歲的尼克雷納可能面臨的最高刑罰是終身監禁，不得假釋。

尼克已兩度否認指控。本案雖包含埋伏行凶、多人死亡及使用刀具等加重因素，但加州自2019年起已暫停執行死刑。

副公設辯護人格林(Kimberly Greene)強調，尼克長期患有嚴重精神疾病與藥物濫用問題，檢方做出正確決定。

尼克於去年12月16日被控一級謀殺罪。其前辯護律師傑克森(Alan Jackson)因不可抗因素退出後由公設辯護人接手。大陪審團於7月完成起訴，法官下月將聽取是否公開秘密審理筆錄的辯論；尼克兄長傑克(Jake Reiner)及妹妹羅米雷納(Romi Reiner)堅決反對公開筆錄。

此外，尼克正申請動用父母設立的信託基金，希望重新聘請曾為奧斯卡影帝凱文史貝西(Kevin Spacey)、電影大亨溫斯坦(Harvey Weinstein)及里德(Karen Read)辯護的傑克森律師。受託人對此表示反對，案件仍在等待裁決。檢方預計明年才會開庭審理。

羅伯雷納14日在艾美獎(Emmy Awards)頒獎典禮上獲得追授表揚，憑藉在「熊」(The Bear)中的客串演出獲獎，並由好友潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)代為致敬悼念。

尼克是羅伯與蜜雪兒雷納(Michele Singer Reiner)的次子，父子倆曾合寫電影「查理的故事」(Being Charlie)劇本。羅伯雷納早年以喜劇「一家人」(All in the Family)榮獲2座艾美獎，後轉任導演，執導過「搖滾萬萬歲」(This Is Spinal Tap)、「站在我這邊」(Stand By Me)、「軍官與魔鬼」(A Few Good Men)及「當哈利遇上莎莉」(When Harry Met Sally)等經典影片。

精華 FAQ

  • 洛杉磯郡地方檢察官宣布，本案將不尋求死刑，並表示此決定已考量雷納家族成員意願。若尼克雷納罪名成立，最高刑罰將是終身監禁且不得假釋。

  • 尼克雷納於去年12月16日被控一級謀殺，已兩度否認指控。大陪審團7月完成起訴，法官下月還將審理是否公開秘密筆錄，案件預計明年才會開庭。

  • 尼克正申請動用父母設立的信託基金，想重新聘請前律師傑克森，但受託人反對；兄姊也反對公開筆錄。辯方則強調他有嚴重精神疾病與藥物濫用問題。

死刑 洛杉磯 加州

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