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耐吉創辦人夫婦捐款11億元 給俄勒岡州醫療機構 創建婦科醫院

編譯彭馨儀／綜合報導
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耐吉聯合創辦人奈特夫婦宣布，將向俄勒岡州的普羅維登斯聖文森醫學中心等醫院捐贈11...
耐吉聯合創辦人奈特夫婦宣布，將向俄勒岡州的普羅維登斯聖文森醫學中心等醫院捐贈11億元。(美聯社)

耐吉(Nike)聯合創辦人奈特夫婦(Phil and Penny Knight)在15日宣布，將向位於俄勒岡州的普羅維登斯聖文森醫學中心(Providence St. Vincent Medical Center)及旗下普羅維登斯心臟研究中心(Providence Heart Institute)捐贈11億元。這是美國史上最大筆的醫療捐款之一。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，這是美國史上對醫療機構的最大捐款之一。奈特家族慈善捐款不斷，先前才向俄勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University)奈特癌症研究中心(Knight Cancer Institute)捐贈20億元，過去10年也已向普羅維登斯心臟研究中心捐贈2億元。

此次11億元捐款將用於創建俄勒岡州首家專注於女性健康的醫院，並資助普羅維登斯全州8家醫院的心臟病治療。這家新成立的婦科醫院位於波特蘭(Portland)院區，將配備現代化新生兒加護病房(NICU)，提供涵蓋婦科、懷孕、分娩、更年期與心臟病學的整合醫療服務。同時，資金也將用於招募頂尖醫師、推動技術創新、臨床試驗及個人化治療。

普羅維登斯醫學中心總裁兼執行長韋克斯勒(Erik Wexler)表示，「這筆捐款是西北地區醫療保健的變革性里程碑。」

心臟研究中心執行醫療總監奧塞蘭(Dan Oseran)博士也指出，「奈特夫婦的資助讓醫院成功啟動心臟移植項目，並為醫師提供行政與研究支持。」

奈特夫婦名列「時代」(TIME)雜誌2025年「時代百大慈善家」榜單。「富比士」(Forbes)估計，在此次捐贈前，兩人已累積捐出45億元。

靠賣跑鞋致富的奈特，曾是大學田徑選手，1964年與教練比爾．鮑爾曼(Bill Bowerman)創立藍帶體育用品公司(Blue Ribbon Sports)，即耐吉前身。他帶領「JUST DO IT」品牌成為全球運動服飾龍頭，並於2016年卸任董事長。近年耐吉因銷售下滑及中國市場競爭面臨挑戰，上個月股價更跌至2014年以來新低。

精華 FAQ

  • 奈特夫婦宣布捐贈11億元給位於俄勒岡州的普羅維登斯聖文森醫學中心及旗下普羅維登斯心臟研究中心，這也是美國史上最大筆醫療捐款之一。

  • 資金將用於在波特蘭院區創建俄勒岡州首家專注女性健康的醫院，並支援全州8家醫院的心臟病治療、人才招募、技術創新、臨床試驗與個人化治療。

  • Phil Knight曾與教練Bill Bowerman創立Blue Ribbon Sports，也就是耐吉前身，後來帶領品牌成為全球運動服飾龍頭。兩人先前已捐出45億元，近期也曾捐20億元給OHSU癌症研究中心。

俄勒岡州 心臟病

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