耐吉創辦人夫婦捐款11億元 給俄勒岡州醫療機構 創建婦科醫院

耐吉聯合創辦人奈特夫婦宣布，將向俄勒岡州的普羅維登斯聖文森醫學中心等醫院捐贈11億元。(美聯社)

耐吉(Nike)聯合創辦人奈特夫婦(Phil and Penny Knight)在15日宣布，將向位於俄勒岡州 的普羅維登斯聖文森醫學中心(Providence St. Vincent Medical Center)及旗下普羅維登斯心臟研究中心(Providence Heart Institute)捐贈11億元。這是美國史上最大筆的醫療捐款之一。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，這是美國史上對醫療機構的最大捐款之一。奈特家族慈善捐款不斷，先前才向俄勒岡健康與科學大學(Oregon Health & Science University)奈特癌症研究中心(Knight Cancer Institute)捐贈20億元，過去10年也已向普羅維登斯心臟研究中心捐贈2億元。

此次11億元捐款將用於創建俄勒岡州首家專注於女性健康的醫院，並資助普羅維登斯全州8家醫院的心臟病 治療。這家新成立的婦科醫院位於波特蘭(Portland)院區，將配備現代化新生兒加護病房(NICU)，提供涵蓋婦科、懷孕、分娩、更年期與心臟病學的整合醫療服務。同時，資金也將用於招募頂尖醫師、推動技術創新、臨床試驗及個人化治療。

普羅維登斯醫學中心總裁兼執行長韋克斯勒(Erik Wexler)表示，「這筆捐款是西北地區醫療保健的變革性里程碑。」

心臟研究中心執行醫療總監奧塞蘭(Dan Oseran)博士也指出，「奈特夫婦的資助讓醫院成功啟動心臟移植項目，並為醫師提供行政與研究支持。」

奈特夫婦名列「時代」(TIME)雜誌2025年「時代百大慈善家」榜單。「富比士」(Forbes)估計，在此次捐贈前，兩人已累積捐出45億元。

靠賣跑鞋致富的奈特，曾是大學田徑選手，1964年與教練比爾．鮑爾曼(Bill Bowerman)創立藍帶體育用品公司(Blue Ribbon Sports)，即耐吉前身。他帶領「JUST DO IT」品牌成為全球運動服飾龍頭，並於2016年卸任董事長。近年耐吉因銷售下滑及中國市場競爭面臨挑戰，上個月股價更跌至2014年以來新低。