我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「聯絡不上同事」洛杉磯新聞直升機墜毀3死 自家主播心碎報導

獨旅族快看 進飯店別急著關門 空服員曝90秒「安全6步驟」

家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

記者胡玉立／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
2025年家庭收入中位數
2025年家庭收入中位數

AI摘要

文章摘要整理：

人口普查局指出，去年美國家庭收入中位數創新高並首次超越疫情前水準，但六年累計增幅有限，反映通膨壓抑購買力，且收入不平等與性別差距仍然明顯。

在持續對抗通貨膨脹五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情前水平。人口普查局(Census Bureau)15日指出，經通膨調整後，2025年家庭收入中位數較前一年穩健成長2.6%，達到8萬7460元；此數字創下歷史新高，超過2019年中位家庭收入8萬5320元。

美聯社報導，儘管美國一般家庭收入已高於疫情前，但以橫跨六年時間來看，增幅相當有限，鮮明反映過去五年來的物價上漲，如何限制了國人收入和購買力；這也足以解釋為何自2020年初新冠疫情爆發以來，國人對經濟普遍持負面看法。

家庭收入中位數是將家庭收入由高到低排列後，處於中間位置的收入水平；一半家庭收入高於此數，另一半低於此數。

根據人口普查數據，家庭收入自2019年以來增加2.5%。但在那之前的六年內，亦即2013年至2019年，由於通膨率極低且失業率下降，收入成長19%。

從不同族裔群體來看，亞裔家庭中位數收入最高，達到12萬6300元，較2024年成長1.6%。白人家庭收入成長2.9%，達9萬6710元；拉美裔家庭收入成長1.1%，達到7萬3260元；非裔家庭收入增幅最大，達4.8%，升至5萬9980元。

人口普查報告也顯示，儘管大多數收入階層的國人收入都有增長，但去年美國收入不平等狀況依然嚴重。收入處於前10%的國人去年收入成長1.7%，達26萬1300元；收入處於最後10%的群體收入略降，僅略高於2萬元。收入最高10%群體的收入是收入最低家庭的13倍多，比率高於2024年的12.7倍 (史上貧富差距最高紀錄為2021年的13.5倍)。

根據人口普查報告，去年女性收入成長3.2%，男性收入略降。女性收入的顯著成長，縮小了性別薪資差距，但性別薪資差距依然巨大：男性每賺1元，女性賺到約84分；高於2024年的不到81分。

人口普查統計的收入涵蓋所有現金收入來源，包括工資、投資收益以及來自社安金和失業保險等政府項目款項。統計數據不包括非現金福利如食品援助(SNAP)或聯邦醫療補助計畫(Medicaid)。

精華 FAQ

  • 去年美國經通膨調整後的家庭收入中位數為8萬7460元，年增2.6%，不但創下歷史新高，也已高於2019年的8萬5320元，正式超過疫情前水準。

  • 亞裔家庭收入最高，達12萬6300元，年增1.6%；白人家庭為9萬6710元，拉美裔為7萬3260元，非裔家庭雖僅5萬9980元，但年增4.8%，增幅最大。

  • 去年收入前10%者達26萬1300元，最低10%僅略高於2萬元，差距超過13倍；性別薪資差距也仍存在，男性每賺1元，女性約賺84分，但較前一年略有縮小。

亞裔 疫情 通貨膨脹

上一則

與川普對峙？ 估聯準會3年來首度升息

下一則

本世紀罕見 外資買美股超越買美債 美債無風險地位動搖

延伸閱讀

報告：紐約市財富分配不均加劇 最富1%狂攬近七成新增收入 普通人五年內實質中位收入不升反降

報告：紐約市財富分配不均加劇 最富1%狂攬近七成新增收入 普通人五年內實質中位收入不升反降
7月跳槽加薪 美國低收入勞工最多 約增12.5%

7月跳槽加薪 美國低收入勞工最多 約增12.5%
一份工作不夠…美國中產身兼多職 比例超越低收入族群

一份工作不夠…美國中產身兼多職 比例超越低收入族群
灣區8城擠進全美最貴 年薪30萬還只是「上中產」

灣區8城擠進全美最貴 年薪30萬還只是「上中產」

熱門新聞

擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
馬斯克和他的母親、78歲的梅耶・馬斯克（Maye Musk）。（路透）

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

2026-09-15 16:24
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

2026-09-14 13:25

超人氣

更多 >
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天

麥當勞免費送雙層起司漢堡 只限這一天
泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光

泰王夫婦出訪竟自己開飛機 雨中駕波音737 駕駛艙畫面曝光