家庭收入中位數去年8.7萬元創新高 亞裔家庭逾12萬元

2025年家庭收入中位數

AI摘要 文章摘要整理： 人口普查局指出，去年美國家庭收入中位數創新高並首次超越疫情前水準，但六年累計增幅有限，反映通膨壓抑購買力，且收入不平等與性別差距仍然明顯。

在持續對抗通貨膨脹 五年後，去年美國「家庭收入中位數」終於超過了新冠疫情 前水平。人口普查局(Census Bureau)15日指出，經通膨調整後，2025年家庭收入中位數較前一年穩健成長2.6%，達到8萬7460元；此數字創下歷史新高，超過2019年中位家庭收入8萬5320元。

美聯社報導，儘管美國一般家庭收入已高於疫情前，但以橫跨六年時間來看，增幅相當有限，鮮明反映過去五年來的物價上漲，如何限制了國人收入和購買力；這也足以解釋為何自2020年初新冠疫情爆發以來，國人對經濟普遍持負面看法。

家庭收入中位數是將家庭收入由高到低排列後，處於中間位置的收入水平；一半家庭收入高於此數，另一半低於此數。

根據人口普查數據，家庭收入自2019年以來增加2.5%。但在那之前的六年內，亦即2013年至2019年，由於通膨率極低且失業率下降，收入成長19%。

從不同族裔群體來看，亞裔 家庭中位數收入最高，達到12萬6300元，較2024年成長1.6%。白人家庭收入成長2.9%，達9萬6710元；拉美裔家庭收入成長1.1%，達到7萬3260元；非裔家庭收入增幅最大，達4.8%，升至5萬9980元。

人口普查報告也顯示，儘管大多數收入階層的國人收入都有增長，但去年美國收入不平等狀況依然嚴重。收入處於前10%的國人去年收入成長1.7%，達26萬1300元；收入處於最後10%的群體收入略降，僅略高於2萬元。收入最高10%群體的收入是收入最低家庭的13倍多，比率高於2024年的12.7倍 (史上貧富差距最高紀錄為2021年的13.5倍)。

根據人口普查報告，去年女性收入成長3.2%，男性收入略降。女性收入的顯著成長，縮小了性別薪資差距，但性別薪資差距依然巨大：男性每賺1元，女性賺到約84分；高於2024年的不到81分。

人口普查統計的收入涵蓋所有現金收入來源，包括工資、投資收益以及來自社安金和失業保險等政府項目款項。統計數據不包括非現金福利如食品援助(SNAP)或聯邦醫療補助計畫(Medicaid)。