與川普對峙？ 估聯準會3年來首度升息

市場預期聯準會將於16日升息，此舉將使聯準會主席華許(左)與川普總統要求的降息立場相違背。(路透)

AI摘要 文章摘要整理： 聯準會預料16日將三年多來首度升息1碼，以因應通膨與能源價格壓力；雖將推升借款成本，但市場多已預先反映。

市場預期聯準會 (Fed)16日將升息0.25個百分點(1碼)，這將是三年多來首度升息，藉此對抗受能源價格推升的通膨。川普 總統雖然一再要求降息 ，經濟學者仍預測聯準會如期出手，畢竟8月的消費者物價指數年增3.4%，遠高於2%目標。升息可抑制企業與消費者支出並為經濟降溫，加上伊朗戰事未歇，能源價格恐持續偏高，未來數月或許會再升息一、兩次。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，信安資產管理公司(Principal Asset Management)首席全球策略師沙赫(Seema Shah)透過電郵表示，「爭論焦點已從『是否需要』收緊貨幣政策，變成『需要收緊多少』才能恢復物價穩定。」

強生投資顧問(Johnson Investment Counsel)經濟學者祖里克(Brandon Zureick)表示，本周之後仍可能再升息，但規模不會像2022年至2023年升息循環時猛烈；當年通膨衝上40年高點9.1%，促使聯準會連續11次升息，一路從趨近於零調升至5.25%至5.5%區間，2023年7月是聯準會此前最後一次升息，之後逐步調降利率或維持不變。

聯準會16日將公布決策，主席華許(Kevin Warsh)隨後會召開記者會說明，市場估計升息機率約90%；這會讓聯邦基準利率上升至3.75%至4%的目標區間。

升息對借款人的影響是，銀行可能調高信用卡利率。

網路貸款金融平台LendingTree消費金融分析師舒爾茨(Matt Schulz)表示，持卡人未來幾個月的年利率恐上升約0.25個百分點，適用既有欠款；此次升息大概只讓每月帳單多一、兩元，但對已負債者仍是壞消息。

房貸等長期利率反而可能承壓上揚，存款族的定存報酬則會更優渥。

在投資方面，升息可能引發市場震盪；2022年升息循環期間，史坦普500指數(S&P 500)曾重挫18%。

祖里克認為，市場已提前消化升息預期，不太可能重演劇烈波動，但建議投資人維持股債多元配置，不必對短期消息過度反應。