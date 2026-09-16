糧食券10月起4口之家多29元 增至1023元

「生活成本調整」10月生效，領取「糧食券」 福利的大多數人，四口之家每月將多收到29元，單身者每月多收到8元。圖為示意圖。(美聯社)

AI摘要 文章摘要整理： 隨10月COLA生效，多數SNAP受益人福利小幅上調，四口之家每月增至1023元；同時資格門檻、州別上限與未來補助削減也出現新變化。

隨著年度「生活成本調整」 (Cost-of-Living Adjustment，COLA)10月1日開始生效實施，全國領取「營養補充援助計畫」(SNAP，俗稱「糧食券 」) 福利的大多數受益人，每月福利金額將略增2.9%；四口之家每月將多收到29元，單身者每月多收到8元。

國會山莊報(The Hill)報導，勞工統計局數據顯示，整體通膨率為3.4%，家庭食品成本較去年同期上漲約2.7%。SNAP幫助全國大約3700萬名低收入 民眾購買食品雜貨；該計畫10月起也改變了資格要求。

一個人能領到多少SNAP福利金額，取決於家庭收入和資產。一般來說，個人月總收入低於1729元，或四口之家月總收入低於3575元，就至少有資格獲得一些援助。今年的資產上限維持不變：大多數家庭設定為3000元，家中有殘疾人士或60歲以上長者的家庭則為4750元。工作狀況、移民狀況、年齡和殘疾也會影響獲得糧食援助的資格。

10月1日起，全國48州及華府SNAP受益人最高福利金變化如下：

單身1人：由298元增至306元

2人：由546元增至562元

3人：由785增至808元

4人：由994元增至1023元

5人：由1183元增至1217元

6人：由1421元增至1463元

7人：由1571元增至1616元

8人： 由1789元增至1841元

續增每一人：由218元增至225元

由於阿拉斯加、夏威夷、關島和美屬維京群島等地雜貨成本較高，SNAP最高福利金額有所不同；例如，阿拉斯加州鄉村的四口之家，10月起將領到2027元SNAP福利金。至於夏威夷州的福利金實際上會略為下降，一個四口之家的最高福利金將是1655元。

由於川普政府2025年通過的「大又美法」針對糧食券計畫提出專案變革，SNAP登記人數在過去一年大幅下降，降幅甚至超出預期；登記參加該計畫人數一年內下降約13%。

與此同時，因為聯邦資金開始與錯誤率掛鉤，未來幾年，許多州可能面臨更大幅度的削減。截至6月為止，只有九個州的錯誤率符合新標準。