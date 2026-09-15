我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雷軍來「踢館」？ 現身宇樹腳踹機器人 網笑：不講武德

伊朗曾狂轟美軍中東基地 匿名美軍批「根本沒在守」E-3預警機斷尾

糧食券10月起福利金額增2.9% 4口之家增至1023元

記者胡玉立／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「生活成本調整」10月生效，領取「糧食券」 福利的大多數人，四口之家每月將多收到...
「生活成本調整」10月生效，領取「糧食券」 福利的大多數人，四口之家每月將多收到29元，單身者每月多收到8元。圖為示意圖。(美聯社)

隨著年度「生活成本調整」 (Cost-of-Living Adjustment，COLA)10月1日開始生效實施，全國領取「營養補充援助計畫」(SNAP，俗稱「糧食券」) 福利的大多數受益人，每月福利金額將略增2.9%；四口之家每月將多收到29元，單身者每月多收到8元。

國會山莊報(The Hill)報導，勞工統計局數據顯示，整體通膨率為3.4%，家庭食品成本較去年同期上漲約2.7%。SNAP幫助全國大約3700萬名低收入民眾購買食品雜貨；該計畫10月起也改變了資格要求。

一個人能領到多少SNAP福利金額，取決於家庭收入和資產。一般來說，個人月總收入低於1729元，或四口之家月總收入低於3575元，就至少有資格獲得一些援助。今年的資產上限維持不變：大多數家庭設定為3000元，家中有殘疾人士或60歲以上長者的家庭則為4750元。工作狀況、移民狀況、年齡和殘疾也會影響獲得糧食援助的資格。

10月1日起，全國48州及華府SNAP受益人最高福利金變化如下：

單身1人：由298元增至306元

2人：由546元增至562元

3人：由785增至808元

4人：由994元增至1023元

5人：由1183元增至1217元

6人：由1421元增至1463元

7人：由1571元增至1616元

8人： 由1789元增至1841元

續增每一人：由218元增至225元

由於阿拉斯加、夏威夷、關島和美屬維京群島等地雜貨成本較高，SNAP最高福利金額有所不同；例如，阿拉斯加州鄉村的四口之家，10月起將領到2027元SNAP福利金。至於夏威夷州的福利金實際上會略為下降，一個四口之家的最高福利金將是1655元。

由於川普政府2025年通過的「大又美法」針對糧食券計畫提出專案變革，SNAP登記人數在過去一年大幅下降，降幅甚至超出預期；登記參加該計畫人數一年內下降約13%。

與此同時，因為聯邦資金開始與錯誤率掛鉤，未來幾年，許多州可能面臨更大幅度的削減。截至6月為止，只有九個州的錯誤率符合新標準。

精華 FAQ

  • 因年度生活成本調整COLA自10月1日生效，SNAP多數受益人月福利將增加2.9%。以家庭規模計算，單身者多8元，4口之家多29元。

  • 10月1日起，48州及華府SNAP最高福利變動後，1人為306元、2人562元、3人808元，4口之家由994元升至1023元，之後依家庭人數遞增。

  • 一般而言，單人月總收入低於1729元或4口之家低於3575元可獲部分援助；資產上限多為3000元。另因新法與錯誤率掛鉤，未來部分州恐面臨更大削減。

低收入 糧食券

上一則

名導羅伯雷納夫婦遇害案 兒子兇手逃死 洛郡檢方不求處死刑

延伸閱讀

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助
聯邦所得稅 明年度稅率級距估增3.2%

聯邦所得稅 明年度稅率級距估增3.2%
通膨率居高不下 明年社安金估調漲3.6%、增加約75元

通膨率居高不下 明年社安金估調漲3.6%、增加約75元
1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了 糧食補助新規上路

1.7萬舊金山人「買菜錢」恐沒了 糧食補助新規上路

熱門新聞

擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48
伊利諾州政府近日陸續向逾70萬名居民發出通知，警告他們可能因聯邦白卡制度大幅改變而失去醫療保險。(美聯社)

白卡新規10/1上路 伊州「合法身分非公民」首波失保障

2026-09-14 13:25

超人氣

更多 >
橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思

橄欖油瓶身寫「light」不是指熱量較低 專家解釋真正意思
欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出

欠HOA 977元 病重夫婦47.5萬元房屋遭法拍 8172元賣出
億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...

億萬富豪孟格不買房屋火險 還說巴菲特也一樣 原因...
有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈

有其母必有其子…馬斯克78歲媽睡星際基地車庫：很奢侈
天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底

天下雜誌2026縣市長滿意度 盧秀燕6都墊底