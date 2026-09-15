比爾蓋茲：AI就業衝擊 全球恐經歷20年動盪轉型

比爾蓋茲指出，AI和機器人技術終有一天會變得非常強大，可能縮短人們的工作時間。但在此之前，人類恐需經歷20年的轉型動盪期。(路透)

「人工智慧（AI）和機器人最終或許能夠創造足夠富足的社會，讓人們縮短每周工作時間甚至提前退休 ，但在此之前，全球可能要經歷一段長達約20年的動盪轉型期。」微軟 創辦人比爾蓋茲 （Bill Gates）接受上海澎湃新聞訪問時表示，「我在與各國領導人交流時，都會說：請從現在就開始認真思考這個問題，因為你們可能低估了它。」

蓋茲基金會9月15日正式發布第九年度《目標守衛者報告》，試圖回答一個越來越緊迫的問題：AI究竟會縮小醫療、教育和經濟機會領域長期存在的差距，還是進一步擴大？

報告給出的核心觀點是：AI不會自動帶來公平，也不必然製造不平等，其最終影響將取決於當下圍繞語言、數據、基礎設施、人才培養、產品設計和監管作出的選擇。為避免低收入國家再次被技術浪潮拋在後面，蓋茲基金會宣布，未來兩年將投入10億美元，支持AI在醫療、教育和農業發展領域的公平應用。

在上述報告發布前，蓋茲發表了一篇近6000字的長文，就AI對就業和人類生存狀態構成的風險發出嚴厲警告。他表示，全世界一方面允許企業全速推進這項技術，卻並未制訂更宏大的計劃來應對AI將引發的巨大動盪。

蓋茲在接受澎湃新聞採訪時表示，AI和機器人技術終有一天會變得非常強大。到那時，社會甚至可以討論縮短每周工作時間或提前退休。「但在此之前，我認為我們大約會經歷20年的轉型期，這個過程可能會有些動盪。」

蓋茲認為，AI目前還無法創造真正意義上的物質富足，多數人出於經濟需要仍必須擁有一份工作。而且工作的意義遠不止工資收入。現代社會在很大程度上是圍繞工作組織起來，工作還承載著人與人之間的社會交往、自我價值感，以及個人安排和構建生活的方式。

這意味著，即使未來AI能顯著提高生產率，只用經濟補償來應對工作替代也遠遠不夠。AI對工作的衝擊同時可能成為社會關係、個人身分與生活意義的問題。

談及中國，蓋茲表示，他知道中國政府非常重視就業。中國可能會是最早需要認真思考AI對就業市場的影響並制定具體政策的國家之一，尤其是在人形機器人快速發展的背景下。

蓋茲並特別提到他最近觀看了中國舉辦的「世界人形機器人運動會」，覺得非常有意思。在他看來，比起其他國家，中國社會對人形機器人的關注度更高，中國也有大量企業和研究人員試圖攻克相關技術。其中，機器人的手部技術仍是棘手難題。

「如果幾年之後，人形機器人能夠以足夠低的價格達到接近人類的操作水平，可以從事建築和製造業工作，並且一天24小時持續運轉，它們帶來的生產率增長從某種意義上說當然是一件好事。」他說。

但問題隨之而來：今天從事這些工作的勞動者該怎麽辦？「整個社會都需要思考：我們應該如何作出調整，讓目前從事這些工作的人感受到，他們能夠得到妥善的照顧和支持，而且這種支持不能僅僅是經濟上的。」蓋茲認為，這是全世界都還沒有解決的問題。