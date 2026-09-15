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冠名吵翻天 甘迺迪中心：盼掛鉤川普救破產

特派員黃惠玲／綜合報導
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華府的約翰・甘迺迪表演藝術中心，攝於9月6日。(美聯社)
華府的約翰・甘迺迪表演藝術中心，攝於9月6日。(美聯社)

華府甘迺迪表演藝術中心(John F. Kennedy Center for the Performing Arts)是否能在建築物上加上川普總統姓名的法律戰仍未落幕，中心卻面臨更迫切的財務與建築安全危機。根據內部文件，甘迺迪中心可能在數周內無力支付員工薪資及日常維修費用，瀕臨破產；管理層甚至表示，若能將川普名字掛上中心，可能有助爭取川普協助募款，否則中心恐難逃破產命運。

華盛頓郵報取得一份長達57頁的董事會資料顯示，甘迺迪中心財務狀況已十分危急，可能「數周內」便無法發放薪資或支付例行維修合約。文件指出，在建築外牆加入川普姓名，可能有助中心取得川普協助募款。

除了財務困境，建築安全也亮起紅燈。中心官員建議董事會立即關閉主建築，警告目前狀況已不適合繼續使用，若維持開放，恐危及員工及訪客安全。一旦董事會同意，最快可能於周二關閉。

文件顯示，9月4日一場暴風雨期間，音樂廳入口附近的大廳(Grand Foyer)有一塊約4呎乘5呎的天花板灰泥，從約60呎高處墜落，所幸無人受傷。

工程人員進一步檢查後，還發現建築外部簷底板存在廣泛腐蝕。全棟共有278塊相關板材，目前約一半完成檢查，其中46塊嚴重腐蝕，另有93塊呈輕度至中度腐蝕。報告尤其警告，部分重達約2500磅的天花板組件懸掛在民眾通行區域上方。

如果主建築關閉，較新的The Reach擴建區仍將維持開放，部分表演及其他活動也可移往其他場地舉行。

面對財務危機，董事會同時被要求考慮數種在建築外牆加入川普姓名的方案，藉此將川普與甘迺迪中心的整修及捐贈基金連結。其中一個版本擬刻上：「整修、修復及捐贈基金由川普總統及川普甘迺迪中心基金監督。」

不過，這項做法正面臨法律挑戰。甘迺迪中心當然董事、俄亥俄州民主黨聯邦眾議員畢提(Joyce Beatty)已提告，要求阻止中心在建築上加上川普姓名。

畢提的律師艾森(Norm Eisen)及澤林斯基(Nathaniel Zelinsky)批評，不斷試圖把川普姓名加到甘迺迪中心外牆，「簡直荒唐至極」。兩人更指控，川普如今形同「挾持」甘迺迪中心，威脅若不能如願，就任由中心走向毀滅，「這種情況必須停止」。

華郵先前報導，中心內部預算估計，本財年原訂2億2000萬元的收入目標，實際可能只能取得約1億2400萬元；即使削減支出後，仍估計有約2300萬元赤字。

甘迺迪中心發言人則將目前的財務及建築問題歸咎於前任管理層，並表示川普姓名已經為中心吸引新的捐款人。

這場爭議目前仍在法院審理。司法部8月宣布，甘迺迪中心已同意至少延至10月8日，才會進一步推動把川普姓名加上建築物的計畫。此前，聯邦地區法官庫柏(Christopher Cooper)在聽證會上要求中心暫緩行動，以便法院審查相關方案是否違反聯邦法律，以及是否牴觸法院先前要求從建築物移除川普姓名的命令。

精華 FAQ

  • 根據內部文件，甘迺迪中心可能在數周內就無法支付員工薪資與日常維修合約，原訂收入也大幅落後預算，若無外部資金挹注，恐面臨破產。

  • 文件指出，將川普姓名掛上建築，可能有助於把川普與整修及捐贈基金連結，進而爭取他協助募款，作為化解中心財務危機的一種手段。

  • 工程檢查發現外牆簷底板廣泛腐蝕，且有重達約2500磅的天花板組件懸掛在公共區域上方，另曾有天花板灰泥從高處墜落，管理層建議主建築立即關閉。

甘迺迪中心 川普 破產

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