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賓州第3宗 40歲婦人死於麻疹

編譯彭馨儀／綜合報導
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賓州一名女子因麻疹併發症去世，這是該州今年第3例與麻疹相關的死亡病例。圖為顯微鏡...
賓州一名女子因麻疹併發症去世，這是該州今年第3例與麻疹相關的死亡病例。圖為顯微鏡下的麻疹病毒。(美聯社)

賓州一名女子因麻疹併發症去世，這是該州今年第3例與麻疹相關的死亡病例，也讓賓州政府與聯邦政府的政治分歧更加擴大。

美聯社報導，傑佛遜郡(Jefferson County)法醫弗隆(Greg Furlong)指出，這名40歲女子於12日去世。貼文未透露身分，僅提到她是傑佛遜郡居民，該郡位於匹茲堡東北約50哩處。

弗隆證實她未接種麻疹疫苗，因家人確診而被傳染；本身患有慢性阻塞性肺病(COPD)及氣喘，染疫前每天24小時都需要吸氧。弗隆表示，「這對她的家人來說令人心碎，也提醒大家，麻疹可能是一種嚴重的、甚至危及生命的疾病。」

賓州先前2例死亡病例均為嬰兒，發生於8月底的蘭開斯特郡(Lancaster County)，是該州35年來首見，該郡也是本次疫情中心。驗屍官指出，一名男嬰出生後不久死於脾臟破裂，麻疹列為重要病症；另一名6周大女嬰患有阿米什型致命性小頭畸形(Amish lethal microcephaly)，頭部異常小且大腦發育不全，死因確定為麻疹。麻疹疫苗第一劑通常在1歲左右接種，兩名嬰兒均未達接種年齡。

賓州衛生廳指出，截至11日，67個郡中的37個郡累計通報676例麻疹病例(過去一周新增108例)，其中124例住院治療。CDC指出，未接種者約2成需住院，每千名染疫兒童會有1至3例死亡。

截至13日，死亡數據與聯邦疾病防治中心(CDC)紀錄不符。CDC新任局長艾瑞卡．施瓦茲(Erica Schwartz)聲明表示未收到賓州通報，並指賓州屢次拒絕CDC派遣專家赴當地協助。

民主黨籍州長夏皮洛(Josh Shapiro)先前拒絕聯邦衛生部長小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)提供援助，指責其散播疫苗錯誤資訊。小甘迺迪則反擊州長進行政治操弄，甚至質疑死亡病例真實性。賓州衛生廳重申，目前首要任務仍是推廣疫苗接種以遏止疫情擴散。

精華 FAQ

  • 死者是一名40歲傑佛遜郡女性，未接種麻疹疫苗，且本身有COPD與氣喘，染疫前已需24小時吸氧，因家人確診而被傳染。

  • 截至11日，賓州67個郡中已有37個郡累計通報676例麻疹病例，至少124人住院；今年也已出現3例與麻疹相關死亡，疫情持續擴大。

  • CDC稱未收到賓州通報，並指州府多次拒絕派員協助；州長夏皮洛先前也拒絕RFK Jr.援助，雙方互批對方政治操弄並影響防疫合作。

賓州 麻疹 疫苗

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