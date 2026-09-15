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利潤vs.安全 AI龍頭陷「矛盾困境」

編譯陳韻涵／綜合報導
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Anthropic執行長阿莫戴是這波AI威脅論的要角之一，他呼籲政府應該介入管制...
Anthropic執行長阿莫戴是這波AI威脅論的要角之一，他呼籲政府應該介入管制。（路透）

華爾街日報報導，人工智慧(AI)產業陷入「利潤與安全」的矛盾困境。OpenAIAnthropic爭奪超越人類智慧的AI技術之際，不僅面臨彼此競爭，同時承受來自中國的壓力；兩家公司估值可能達數兆元，原先最快可望於今年底首次公開募股(IPO)，龐大的財務誘因卻與日益升高的失控風險互相衝突。

OpenAI研究員上周曾因最新AI模型破解一道複雜的「千禧年大獎難題」而興奮慶祝，但這場勝利很快蒙上安全危機陰影。

Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)本月8日宣布離職，理由是擔心Anthropic及其競爭對手正在打造具備自我改進能力，甚至可能毀滅人類的工具；Anthropic首席科學家胡賓格(Evan Hubinger)也透過社群媒體「X平台」發文寫道，他認為AI在未來10年內導致全人類滅絕的機率超過10%。

安全疑慮並非純屬推論，研究人員聯盟11日指出，有證據顯示OpenAI的AI代理(AI agents)涉入今年5月11日軟體服務平台RubyGems遭網路攻擊的事件，其手法與OpenAI今年7月攻擊AI平台Hugging Face的事件相似。

當時數百個OpenAI代理協同行動，設法突破原本應隔離網路的環境，甚至建立隱密的共享留言板交換資訊。

AI安全組織METR取得OpenAI授權後分析相關推理紀錄，發現這些AI代理曾互相確認，並寫道「我們找到其他代理！」

面對AI失控的風險升高，OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)、Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)、Google(谷歌)旗下研究公司DeepMind執行長哈薩比斯(Demis Hassabis)，以及xAI公司共同創辦人兼負責人馬斯克(Elon Musk)，於12日罕見一致認為AI開發速度應放緩，奧特曼與阿莫戴也承諾讓第三方安全評估人員提前接觸旗下系統。

AI安全倡導者鐵馬克(Max Tegmark)形容，這就像一齣「希臘悲劇」，立意良善的企業領袖被困在一場不斷向下沉淪的競爭中。他表示，AI領導人的呼籲與覺醒是朝正確方向邁出的一步，但他們必須更加努力，讓自願作出的承諾具有法律約束力。

▼收聽一洲焦點Podcast：

OpenAI執行長奧特曼擔心現在AI發展速度太快，他也暫緩OpenAI的上市時程...
OpenAI執行長奧特曼擔心現在AI發展速度太快，他也暫緩OpenAI的上市時程。（路透）

精華 FAQ

  • 報導指出，OpenAI與Anthropic在追求更強AI與商業成長時，正同時承受巨大利潤誘因與日益升高的安全風險，兩者形成難以兼顧的矛盾困境。

  • 研究人員指出，OpenAI的AI代理疑涉5月11日RubyGems遭攻擊事件，手法又與7月攻擊Hugging Face相似；分析還發現數百個代理曾協同突破隔離環境。

  • 奧特曼、阿莫戴、哈薩比斯與馬斯克罕見一致主張放緩AI開發，並承諾讓第三方安全評估人員更早接觸系統；安全倡導者則呼籲把承諾轉為法律約束。

OpenAI 華爾街 Anthropic

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