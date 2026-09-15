氣候政策大轉彎 環保署取消發電廠「碳排」限制

聯邦環保署14日宣布取消燃煤與天然氣發電廠的溫室氣體排放限制。圖為在北卡州的馬紹爾燃煤火力電廠。(路透)

環保署(EPA)14日宣布，廢除限制燃煤與天然氣 發電廠溫室氣體排放的規定，同時提議防止未來政府監管發電廠的氣候污染。此舉背離拜登 與歐巴馬 時代政策，環保團體譴責將危害健康，預料面臨法律挑戰。

美聯社與路透報導，EPA表示，廢除拜登時期的發電廠規則將為產業節省超過3000億元成本，並讓美國能源充分發揮。EPA助理署長薩博(Aaron Szabo)說，這將讓公用事業「依據成本與節省開支，為納稅人做出最佳決定，而不是被逼著關掉設施」。

環保團體譴責此舉危險，誓言提起訴訟。美國環保基金(Environmental Defense Fund)法律顧問派頓(Vickie Patton)說，「廢除我們對發電廠氣候污染的國家保護，將對全國家庭的健康、安全與福祉造成巨大代價。」她指出，美國人已飽受破紀錄高溫、更危險的洪水和風暴以及飆升的保險成本之苦。

生物多樣性中心氣候法律研究所律師瑪姬．庫爾特(Maggie Coulter)則說，「否認占全國四分之一的氣候污染的存在，是極其魯莽的。」

這項宣布正值EPA署長李修頓(Lee Zeldin)、內政部長柏根(Doug Burgum)和能源部長萊特(Chris Wright)在休士頓主持G20部長會議。此舉既是對產油大州德州在能源產業重要地位的認可，也可能觸怒出席的歐洲等國際盟友，因為川普政府正試圖撤銷這些盟友推行的環保政策。

川普去年在聯合國演說中稱氣候變化是「對世界最大的騙局」，其政府已第二次退出2015年巴黎氣候協定。川普誇耀美國能源充裕，儘管伊朗戰爭持續擾亂全球燃料市場，汽油價格超過每加侖4.31元，比一年前上漲超過1元。

發電廠約占全國氣候污染總量的四分之一，僅次於運輸部門。前副總統高爾批評EPA的行動讓美國「和世界其他國家完全走反方向」。他說，即使川普政府正拖著美國開倒車，清潔能源轉型「將繼續在美國和全球扎根」，因為清潔能源更便宜、創造就業並可加強能源安全。

能源部副部長豪斯特維特(Kyle Haustveit)表示，新規則將提振燃煤發電，而由於更便宜的天然氣和再生能源的普及，燃煤發電在美國一直穩步下降。他說，「川普總統終結了對美麗、清潔的煤炭的打壓。煤炭可靠、負擔得起、安全穩定。」

環保署長李修頓。(路透)