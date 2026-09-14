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亮片水鑽打造華麗美學 明星御用設計師麥基病逝享壽87歲

中央社／紐約14日綜合外電報導
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麥基（Bob Mackie）有「明星御用設計師」之稱。（路透資料照片）
麥基（Bob Mackie）有「明星御用設計師」之稱。（路透資料照片）

以視覺衝擊強烈好萊塢風格定義1970年代華麗美學的時尚設計師麥基今天逝世，享壽87歲。他的公關人員透露，麥基因肺炎病逝加州棕櫚泉（Palm Springs）。

美聯社報導，麥基（Bob Mackie）有「明星御用設計師」之稱，曾獲9座艾美獎、1座東尼獎，並3度獲奧斯卡提名，2002年入選美國電視藝術與科學學院名人堂（Academy of Television Arts & Sciences' Hall of Fame）。

麥基曾為瑪丹娜（Madonna）、芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）、莎朗史東（Sharon Stone）、黛安娜羅絲（Diana Ross）和茱莉路易絲卓佛（Julia Louis-Dreyfus）等女星設計禮服，性感女神瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）1962年為美國已故總統甘迺迪（John F. Kennedy）獻唱生日快樂歌時所穿的鑲珠薄透禮服，便是出自他的手筆。

他為卡蘿柏奈特（Carol Burnett）打造過許多古怪逗趣的造型，也為雪兒（Cher）設計過一系列大膽前衛的服裝，例如裸色水鑽裙和鏤空羽毛裝等。

除了為娛樂圈明星打造戰袍，麥基也為美泰兒公司（Mattel）設計數十款芭比娃娃。

亮片、水鑽與華麗的羽毛裝飾，是麥基最具代表性的招牌元素，他也因此獲得「亮片之王」、「閃耀大師」等稱號。

近年他的經典作品仍受到安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）、麥莉希拉（Miley Cyrus）和辛蒂亞（Zendaya）等明星青睞，泰勒絲（Taylor Swift）為2025年專輯「星夢人生」（The Life of a Showgirl）封面打造歌舞女郎造型時，也選擇了麥基為傳奇歌舞秀Jubilee!打造的古董原版服裝。

麥基2018年受訪時曾說：「你不必試圖改變任何人，只要想辦法讓他們看起來比以往更好。」

許多與他合作過的設計師和明星紛紛發文悼念，演員克莉絲汀肯諾維斯（Kristin Chenoweth）稱他是「傳奇」，設計師米茲拉希（Isaac Mizrahi）則簡短寫下「心碎」，演員艾莉莎米蘭諾（Alyssa Milano）稱他是「有史以來最傑出的人士之一」。

精華 FAQ

  • 麥基的公關人員表示，他是在加州棕櫚泉因肺炎病逝，辭世時享壽87歲。這位以華麗風格著稱的設計師，留下深遠的時尚與娛樂圈影響。

  • 他曾為瑪丹娜、芭芭拉史翠珊、雪兒等巨星設計禮服，也為卡蘿柏奈特打造趣味造型，並替美泰兒設計數十款芭比娃娃，獲得9座艾美獎、1座東尼獎與3次奧斯卡提名。

  • 因為亮片、水鑽與華麗羽毛是他最具辨識度的設計語言，能把誇張、性感與舞台感結合成強烈視覺風格，因此被外界稱為「亮片之王」與「閃耀大師」。

好萊塢 棕櫚泉 加州

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