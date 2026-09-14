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貨機墜邁阿密釀5死 亞馬遜暫停與21航空合作

中央社／西雅圖13日綜合外電報導
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亞馬遜貨機6日降落於邁阿密國際機場衝出跑道墜毀。（美聯社）
亞馬遜貨機6日降落於邁阿密國際機場衝出跑道墜毀。（美聯社）

亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）13日表示，在上周末發生邁阿密墜機事故、造成5人罹難後，已暫停與以邁阿密為營運基地的21航空（21 Air）合作。21航空是一家貨運航空公司，為亞馬遜航空執飛這架失事貨機。

亞馬遜發言人南特爾（Kelly Nantel）在發給路透社的聲明中表示：「上周末發生這起悲慘事件後，我們花時間配合調查並檢視了相關情況，現已決定暫停我們與7598號班機營運商21航空的合作。」

南特爾補充表示：「我們將持續配合調查，以及支援所有受影響的人員。」

官員表示，上周末，這架由21航空替亞馬遜航空（Amazon Air）執飛的貨運航班在降落於邁阿密國際機場（Miami International Airport）時衝出跑道，撞上地面多輛車輛。亞馬遜航空是亞馬遜旗下的貨運物流網絡。

根據飛航追蹤網站Flightradar24，這架飛機是機齡32年的波音（Boeing）767-300型貨機，曾在1994年到2015年擔任多家航空公司的客機。

正在調查這起墜機案的美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）上周表示，根據飛航資料紀錄器證據，這架21航空班機的飛行員在飛機觸地後曾考慮中止降落。

NTSB也表示，在降落跑道的前1分多鐘，一名飛行員曾提醒他們飛得「太快了」。這架飛機最後在降落時衝出跑道。

這架貨機當時在執行當天第3趟飛行任務，從波多黎各首府聖胡安（San Juan）起飛；發生墜機前，曾從辛辛那提飛至邁阿密，接著從邁阿密飛至聖胡安。

21航空在發給路透社的聲明中指出：「我們仍專注於支援所有受此事故影響的家屬與親人，並在調查持續期間，與NTSB和亞馬遜等所有夥伴密切合作。我們對自身的安全政策、程序和訓練充滿信心。」

精華 FAQ

  • 因為由21航空替亞馬遜航空執飛的貨機在邁阿密國際機場墜毀，造成5人死亡。亞馬遜表示已先配合調查並檢視情況，之後決定暫停合作。

  • 事故發生在飛機降落時衝出跑道，並撞上地面多輛車輛，導致5人罹難。失事班機為波音767-300貨機，且當時正執行當天第3趟飛行任務。

  • NTSB表示，依飛航資料紀錄器證據，飛行員在飛機觸地後曾考慮中止降落；此外，在落地前1分多鐘，機組還曾收到飛得「太快了」的提醒。

亞馬遜 墜機 Amazon

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