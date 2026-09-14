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全球第2大排放國開倒車 美國擬取消發電廠溫室氣體排放限制

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普（左）6月29日在白宮簽署行政命令，美國環境保護署署長澤爾丁（右）在...
美國總統川普（左）6月29日在白宮簽署行政命令，美國環境保護署署長澤爾丁（右）在旁回應媒體提問。(路透)

紐約時報報導，美國川普政府預計14日宣布，取消燃煤與天然氣發電廠的溫室氣體排放限制，推翻前總統拜登與歐巴馬任內的氣候政策。美國是全球主要碳排放國之一，而電力部門又是全美第二大溫室氣體排放來源，這項政策轉向勢必引發環保團體與民主黨執政州強烈反彈。

2名知情人士透露，美國環境保護署（EPA）署長澤爾丁（Lee Zeldin）預計14日起於休士頓舉行的20國集團（G20）能源部長會議期間公布相關措施。若新政策挺過預料中的法律挑戰，不只將撤銷現行發電廠碳排規範，也可能進一步限制未來政府重新管制發電廠溫室氣體的空間。

川普政府早在去年春季就開始研擬這項計畫，但一直遭到環保人士與能源專家反對。他們指出，若把美國電力部門單獨視為一個國家，其造成的氣候汙染規模將高居全球第5，僅次於中國、美國整體、印度與俄羅斯。

拜登政府2024年定案的規範，要求現有燃煤電廠及未來新建天然氣電廠削減碳排，燃煤電廠可透過碳捕捉與封存技術達標，天然氣電廠則可改用氫氣等較潔淨燃料。拜登政府當時估計，相關措施截至2047年可帶來1200億美元公共衛生效益。

川普重返白宮後，EPA持續鬆綁氣候與環保政策，包括取消汽車溫室氣體排放標準、放寬部分冷媒限制，並撤銷賦予EPA制定氣候法規法律基礎的科學認定。川普政府則致力降低化石燃料生產與使用門檻及成本，尤其希望藉此增加發電，以滿足AI資料中心快速成長的用電需求。

新方案未取消所有汙染管制，發電廠仍須遵守汞、砷等有害物質的部分排放限制，只是EPA先前也已放寬汞排放標準。煤炭則是汙染最嚴重的化石燃料，燃燒時產生的空氣污染與溫室氣體都高於其他能源來源。

精華 FAQ

  • 川普政府預計取消燃煤與天然氣發電廠的溫室氣體排放限制，等於推翻前任政府對電力部門的減碳規範，讓發電廠在碳排管理上大幅鬆綁。

  • 因為美國電力部門是全國第二大溫室氣體來源，取消限制會削弱減碳成效，環保團體與民主黨執政州都可能反對，且新規還可能限制未來再度管制的空間。

  • 川普政府希望降低化石燃料生產與使用門檻，增加發電供給，以因應AI資料中心快速成長的用電需求，同時也延續其鬆綁氣候與環保規範的政策方向。

天然氣 歐巴馬 紐約時報

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