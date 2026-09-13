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聯邦所得稅 明年度稅率級距估增3.2%

編譯廖振堯／綜合報導
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國稅局1040個人所得稅申報表。彭博稅務預估，2027年聯邦所得稅級距將調升3....
國稅局1040個人所得稅申報表。彭博稅務預估，2027年聯邦所得稅級距將調升3.2%，標準扣除額也將提高，以反映通膨影響。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

彭博稅務預估，受通膨影響，2027年聯邦所得稅級距明年將調升3.2%，標準扣除額也提高，以避免納稅人因薪資微增而被推入更高稅率。

國稅局(IRS)每年都會依據通膨調整所得稅率級距，如此一來可以讓所得適用較低稅率的民眾獲得一些財務上的緩解。彭博稅務(Bloomberg Tax)11日公布2027年稅務變化的最新預估，聯邦所得稅級距明年預計調升3.2%，民眾即使多賺一些錢也不至於被課較高稅率。

據報導，彭博稅務的分析是採用與國稅局相同的通膨指標，也就是「連鎖消費者物價指數(chained Consumer Price Index)」。不過由於勞工部(Department of Labor)當時因政府停擺而未公布2025年10月的通膨數據，彭博稅務表示計算該指數時採用了11個月的平均值。

國稅局尚未公布新的通膨調整後所得稅級距，也未立即回應詢問，尚不清楚該機構計畫何時公布下一個報稅季適用的通膨調整後所得稅級距，而通常會在10月或11月公布。

彭博預測，納稅人明年可能會看到國稅局7個所得稅級距的所得門檻調高3.2%，高於目前課稅年度的2.7%。新的稅率級距十分重要，因為這有助於納稅人避免所謂的「稅率級距攀升(bracket creep)」，指的是當所得級距未能跟上通膨成長時，可能在收入未明顯增加的情況下繳更多稅。勞工即使獲得生活成本調薪(cost-of-living pay increase)，也可能會被推入更高的稅率級距。

這次的通膨調整幅度較大，是因為2026年物價持續上漲，而這主要是由於伊朗戰爭影響。戰爭已使柴油價格升至每加侖逾6元，創下歷史新高，汽油價格也依然維持在每加侖4元以上。8月CPI報告顯示通膨率按年計算上升3.4%，高於預期。

標準扣除額(standard deduction)明年也將提高，夫妻合併申報者的標準扣除額將由目前課稅年度的3萬1500元增至3萬3200元，單身申報者則由1萬5750元增至1萬6600元。

彭博預測如下：

合併申報部分，10%稅率級距上限從2萬4800元提高800元至2萬5600元；12%稅率級距上限從1萬800元提高3250元至1萬4050元；22%稅率級距上限從21萬1400元提高6850元至21萬8250元；24%稅率級距上限從40萬3550元提高1萬3100元至41萬6650元；32%稅率級距上限從51萬2450元提高1萬6650元至52萬9100元；35%稅率及37%稅率皆提高2萬4950元(合併)，單身申報為2萬775元。

2027年夫妻合併申報聯邦所得稅預估
2027年夫妻合併申報聯邦所得稅預估

精華 FAQ

  • 彭博稅務預估，明年聯邦所得稅7個級距的所得門檻將上調3.2%，高於目前課稅年度的2.7%。這代表多數納稅人即使收入增加，也較不容易被推入更高稅率。

  • 明年標準扣除額預計同步上調，夫妻合併申報者將由3萬1500元升至3萬3200元，單身申報者則由1萬5750元升至1萬6600元，有助於降低應稅所得。

  • 主要是避免所謂的「稅率級距攀升」，也就是級距未跟上通膨時，民眾雖然只是因生活成本調薪而多賺一些，卻可能被課到更高稅率，導致實際稅負上升。

國稅局 IRS

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