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7月跳槽加薪 美國低收入勞工最多 約增12.5%

編譯王曉伯／綜合報導　
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AI摘要

文章摘要整理：

美國銀行研究所指出，7月跳槽者薪資漲幅達12.5%，主要集中在低收入按時計酬勞工，但整體薪資回升仍受通膨、低工資與就業結構影響。

儘管勞工階層整體薪資成長緩慢，但美國銀行研究所(Bank of America Institute)分析顯示，7月份跳槽轉換跑道的薪水族，獲得三年多以來最快的薪資增長。不過這群人主要是集中在低薪勞工。

該研究機構在報告中指出，獲得大幅加薪的跳槽者主要屬於收入較低、按時計酬的勞工。報告顯示，7月跳槽者的薪資漲幅(以三個月移動平均值計算)達12.5%，創下三年新高。

美國銀行研究所經濟學家鮑利(Taylor Bowley)表示， 雖然跳槽帶來的薪資漲幅仍低於新冠肺炎疫情前的水準。不過低收入勞工薪資成長加速令人感到鼓舞。他指出，這些勞工因跳槽而獲得薪資大幅增長，這一事實表明低收入工人的薪資水平正在回升，且按時計酬勞工的流動性也在增強之中。

8月份，低收入家庭的稅後薪資較去年同期成長4.7%，而高收入家庭的薪資則增加了3.5%。

但是薪資成長加速並不代表生活富足。低收入勞工往往集中在休閒與旅館業、運輸與倉儲業以及部分零售業領域。

根據無黨派機構路德維希共享經濟繁榮研究所(Ludwig Institute for Shared Economic Prosperity)的數據，近25%的美國勞工處於「功能性失業」狀態，這意味他們要不是失業，正在尋找工作，要就是非自願地從事兼職工作，或是賺取處於貧困線水平的工資(稅前年收入低於2.6萬元)。聯邦最低工資標準目前仍維持在每小時7.25元，與2009年持平，而疫情以來居高不下的通膨則侵蝕了消費者的購買力。

美國銀行研究所的調查同時發現，高收入者通常在留任時會獲得更大的薪資增長，而年輕或低收入勞工則往往要透過跳槽至新雇主才會獲得更高的薪資漲幅。

勞動市場與職業研究機構燃燒玻璃研究所(The Burning Glass Institute)的首席經濟學家萊瓦農(Gad Levanon)表示，跳槽者往往是為了尋求待遇更優或薪資更高的機會而離開原雇主，因此，他們獲得的加薪幅度會明顯高於未跳槽者。

萊瓦農 也指出，金融、保險、房地產、科技和諮詢服務 等行業的白領職員離職率往往低於按小時計酬的勞工階層，主因之一 是因為這些行業的就業機會成長乏力。

人工智慧是限制這些行業就業機會成長動力的主因。根據ADP研究院的數據，許多此類員工正緊抓現有工作不放，因為他們的職業生涯最容易受到人工智慧的影響。

萊瓦農表示，這些行業出現求職者過剩的現象，人們也很難獲得外部的工作機會。由於面臨激烈的競爭，他們只好選擇留在原職。

精華 FAQ

  • 美國銀行研究所指出，7月跳槽者以3個月移動平均計算的薪資漲幅達12.5%，創3年新高；其中受惠最大的是收入較低、按時計酬的勞工。

  • 報告顯示，低收入、年輕且按時計酬的勞工，通常要透過跳槽到新雇主才能拿到更高加薪；相較之下，高收入者留任時反而較容易獲得較大調薪。

  • 因為低收入勞工多集中在休閒旅館、運輸倉儲與部分零售業，且美國最低工資仍停在每小時7.25元，加上通膨侵蝕購買力，整體生活壓力仍高。

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