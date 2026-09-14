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醫療服務、處方藥漲價…明年健保費恐全面大漲

編譯彭馨儀／綜合報導
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隨著醫療服務及處方藥成本持續攀升，民眾明年恐面臨更沉重的健保費用負擔。圖為來自醫...
隨著醫療服務及處方藥成本持續攀升，民眾明年恐面臨更沉重的健保費用負擔。圖為來自醫院的醫療障單。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

受醫療服務、住院費與處方藥成本上升影響，美國明年多數健保保費將普遍調漲，ACA、雇主保險與Medicare都難以倖免。

明年開始，幾乎所有人的健保都要漲價！

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，保費上漲部分原因是健保成本不斷攀升，包括醫療服務及處方藥漲價。明年，大多數人月付健保費都會大漲，不管是上班族、無公司保險、個人自費買的歐記健保(可負擔健保法，ACA) ，還是拿紅藍卡(聯邦醫療保險，Medicare)的退休族，保費漲幅可能是幾十年來最大。

「健保成本的上漲速度比過去幾年都要快，而開放註冊期將是健保負擔能力危機真正影響的時候，」無黨派研究機構凱澤家族基金會(KFF)衛生政策執行副總裁李維特(Larry Levitt)表示。健保成本上漲的部分原因是住院與其他醫療服務價格上漲，以及昂貴處方藥(包括GLP-1減肥藥)使用量的增加。

透過ACA市場投保的約1900萬成年人，在聯邦政府的額外補貼於去年到期後，將面臨另一年的保費大幅上漲。白宮10日承諾向約100萬歐記健保投保人發放500元的退款支票，理由是他們被多錯收保費。但匹茲堡大學(University of Pittsburgh)衛生政策與管理助理教授亞弗(Miranda Yaver)表示，這500元的支票「與市場參保者因額外補貼到期而面臨的保費上漲相比，簡直微不足道。」

根據凱澤家庭基金會分析，提供ACA計畫的保險公司提議，2027年的保費平均上漲約15%。對於年收入8萬元且不符合ACA標準補貼資格的個人而言，其最便宜的銅級計畫每月保費可能會上漲約80元，一年增加近1000元。

大多數約1.65億的上班族是公司投保。當醫療成本上漲太快時，雇主可以透過提高員工每月保費、看病自付額(Deductible)或壓低薪水漲幅來抵銷支出。保險商達信(Marsh)調查發現，約3分之2大型雇主(擁有500人或以上員工)表示，預計將在2027年提高員工繳納的保費比例。

對於大約7000萬名參加紅藍卡的人來說，處方藥費用可能是受保人感受到最大變化的地方。聯邦醫療保險與醫療補助服務中心(Centers for Medicare & Medicaid Services，CMS)預測，到2027年，D部分(Part D)的基本月保費將上漲約6%，從38.99元漲至41.33元。此次上漲源於川普政府撤回對一項臨時聯邦計畫的支持。亞弗表示，這項變更將對長者造成不利影響，今年老人家可能被迫改選保障較差的低價方案。

精華 FAQ

  • 主要原因是整體醫療成本持續攀升，包括住院、門診等醫療服務價格上漲，以及昂貴處方藥，特別是GLP-1減肥藥使用增加，讓保費承受更大壓力。

  • 約1900萬名透過ACA市場投保的成年人，將在額外補貼去年到期後再次面臨保費大幅上升。保險公司提議2027年平均漲約15%，部分人每月可能多付約80元。

  • 上班族若由雇主投保，可能面臨更高的員工保費、自付額或較慢的薪資成長；約7000萬Medicare受保人則可能因Part D藥費上升，看到每月保費增加約6%。

保費 歐記健保 聯邦醫療保險

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