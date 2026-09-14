我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

退休後兼職賺8萬 卻被追討百萬退休金

好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

聯邦公務員求職者答忠誠問題 法官阻止

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
舊金山聯邦法官伊爾斯頓11日裁定，川普政府去年要求聯邦緊急事務管理局(FEMA)...
舊金山聯邦法官伊爾斯頓11日裁定，川普政府去年要求聯邦緊急事務管理局(FEMA)削減一半員工人數的命令違法。圖為FEMA位於華府的總部。(路透)

波士頓聯邦法官歐圖爾(George O'Toole)11日裁決，暫緩川普政府要求聯邦公務員職務應徵者回答忠誠問題。

路透報導，美國政府雇員聯合會(AFGE)、美國州郡市政雇員聯合會(AFSCME)及全國政府雇員協會(NAGE)提告。工會指出，聯邦人事管理局(OPM)要求非黨派職位申請人寫作文，說明如何推動川普政策與行政命令，意在評估求職者政治立場，違法文官中立原則。

歐圖爾指出，應聘航管員、起重機操作員及核材料運輸員都被問過此問題。

歐圖爾認為，工會主張政府無權調查申請人政治信念，該規定恐違反「行政程序法」(Administrative Procedure Act)，並侵犯「憲法第一修正案」(First Amendment)保障的言論自由。

代表工會的自由派組織「民主向前」(Democracy Forward)指出，已有逾7萬民應召者被詢問過此問題。AFGE全國主席凱利(Everett Kelley)強調，政治性題目違背文官中立本質。OPM則辯稱題目是選擇性填寫且不影響僱用，是為執行川普行政命令引進高技能人才。

同一天，舊金山聯邦法官伊爾斯頓(Susan Illston)裁定，川普政府去年要求聯邦緊急事務管理局(FEMA)削減一半員工人數的命令違法。

伊爾斯頓指出，國土安全部(DHS)違法僭越FEMA人事權。雖然FEMA隸屬於DHS，但2005年卡崔納颶風(Hurricane Katrina)後通過的法律規定，DHS不得大幅削減FEMA權限與職責。工會指控DHS阻止FEMA續簽數千名救災預備役人員合約，法官認定該決策缺乏法律依據。

「民主向前」執行長佩里曼(Skye Perryman)讚賞裁決，重申國會設立FEMA旨在維護其獨立救災能力。工會補充，裁員未經國會批准且由前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)下令，損害核心機能。

川普政府主張FEMA擁有配置彈性，且川普曾建議廢除FEMA將救災責任歸還各州。

伊爾斯頓在另一項裁決譴責FEMA與DHS官員使用私人Signal通訊軟體討論裁員並刪除訊息，認定這些遺失對話均屬對政府不利的違法證據。補救措施與處罰將於下月裁決。

精華 FAQ

  • 法官認為，工會主張政府無權藉此調查申請人的政治信念，且題目可能違反《行政程序法》與憲法第一修正案保障的言論自由，因此先行暫緩執行。

  • 內文指出，曾有應聘航管員、起重機操作員及核材料運輸員的人被問及此題，內容要求說明如何推動川普政策與行政命令，引發是否涉及政治審查的爭議。

  • 法官裁定川普政府去年要求FEMA削減一半員工的命令違法，認為DHS僭越FEMA人事權，且2005年卡崔納颶風後的法律限制其大幅削權。

川普 波士頓

上一則

分手費承諾縮水 費城名媛告84歲油王索4億

下一則

憂末日風險？「反AI投資潮」逆勢興起

延伸閱讀

聯邦法官暫停維州限制ICE合作 州府將上訴

聯邦法官暫停維州限制ICE合作 州府將上訴
「像是實驗」川普政府郵寄選票新規被擋 上訴到最高法院

「像是實驗」川普政府郵寄選票新規被擋 上訴到最高法院
密州有利共和黨新選區地圖 最高法院再駁回

密州有利共和黨新選區地圖 最高法院再駁回
川普政府再上訴最高院 促期中選前限縮郵寄選票

川普政府再上訴最高院 促期中選前限縮郵寄選票

熱門新聞

麥迪遜威斯康辛大學國際生達7000多人，其中中國為主要來源國。(麥迪遜威大官方臉書)

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

2026-09-07 10:18
擁擠、雜亂、排隊，貴賓休息室的評價似乎正在走下坡，不再是特定族群的獨家體驗。(路透)

自助餐點被挑剩、排隊隊伍比夜店長 機場貴賓室尊榮體驗不再

2026-09-09 02:00
世貿原爆點的救援人員。(陳羅柏／攝影)

9/11 他眼見兩座山崩塌 內心成了無法顯影的底片

2026-09-10 21:37
美亞健康協會與華人互助會不定期推出免費的入籍服務，而面對入籍困難度提高，許多華人民眾因此面臨更多挑戰。(特派員黃惠玲／攝影)

華人親歷：英文面談變難了 入籍「最後1哩」關卡重重

2026-09-09 10:37
「南方四賤客」創作者麥特史東（左）與編劇特雷帕克（右）。（路透）

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

2026-09-08 17:28
運輸安全管理局（TSA）已在美國部分機場推出一項新計畫，讓符合資格、加入TSA PreCheck的會員即使沒有機票，也能通過安檢、進入登機門區域。（路透）

沒機票也能過安檢…消失25年福利回來了 送行接機更自由

2026-09-09 13:48

超人氣

更多 >
汽車很少開？為何仍須定期更換機油

汽車很少開？為何仍須定期更換機油
買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放

買了各種清潔家電全後悔 她改回「經典神器」：簡單才是真解放
華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門

華人砸20萬做海外倉 被搜出400萬假貨 撇清沒門
蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活

蔡琴出道47年付出慘烈代價 終身必須戴墨鏡生活
寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話

寧波大學開學典禮突暴雨 校長放下3000字講稿只說3句話