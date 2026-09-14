聯邦公務員求職者答忠誠問題 法官阻止

舊金山聯邦法官伊爾斯頓11日裁定，川普政府去年要求聯邦緊急事務管理局(FEMA)削減一半員工人數的命令違法。圖為FEMA位於華府的總部。(路透)

波士頓 聯邦法官歐圖爾(George O'Toole)11日裁決，暫緩川普 政府要求聯邦公務員職務應徵者回答忠誠問題。

路透報導，美國政府雇員聯合會(AFGE)、美國州郡市政雇員聯合會(AFSCME)及全國政府雇員協會(NAGE)提告。工會指出，聯邦人事管理局(OPM)要求非黨派職位申請人寫作文，說明如何推動川普政策與行政命令，意在評估求職者政治立場，違法文官中立原則。

歐圖爾指出，應聘航管員、起重機操作員及核材料運輸員都被問過此問題。

歐圖爾認為，工會主張政府無權調查申請人政治信念，該規定恐違反「行政程序法」(Administrative Procedure Act)，並侵犯「憲法第一修正案」(First Amendment)保障的言論自由。

代表工會的自由派組織「民主向前」(Democracy Forward)指出，已有逾7萬民應召者被詢問過此問題。AFGE全國主席凱利(Everett Kelley)強調，政治性題目違背文官中立本質。OPM則辯稱題目是選擇性填寫且不影響僱用，是為執行川普行政命令引進高技能人才。

同一天，舊金山聯邦法官伊爾斯頓(Susan Illston)裁定，川普政府去年要求聯邦緊急事務管理局(FEMA)削減一半員工人數的命令違法。

伊爾斯頓指出，國土安全部(DHS)違法僭越FEMA人事權。雖然FEMA隸屬於DHS，但2005年卡崔納颶風(Hurricane Katrina)後通過的法律規定，DHS不得大幅削減FEMA權限與職責。工會指控DHS阻止FEMA續簽數千名救災預備役人員合約，法官認定該決策缺乏法律依據。

「民主向前」執行長佩里曼(Skye Perryman)讚賞裁決，重申國會設立FEMA旨在維護其獨立救災能力。工會補充，裁員未經國會批准且由前國土安全部長諾姆(Kristi Noem)下令，損害核心機能。

川普政府主張FEMA擁有配置彈性，且川普曾建議廢除FEMA將救災責任歸還各州。

伊爾斯頓在另一項裁決譴責FEMA與DHS官員使用私人Signal通訊軟體討論裁員並刪除訊息，認定這些遺失對話均屬對政府不利的違法證據。補救措施與處罰將於下月裁決。