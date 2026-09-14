國家公園130多項計畫 聯邦擱置超過2500萬元補助

川普政府以「不符政府施政優先順序」為由，擋下全國多處國家公園130多項既定計劃，並擱置超過2500萬元聯邦補助款。圖為遊客在大峽谷國家公園入口處拍照留念。(美聯社)

川普政府以「違背美國人民利益、不符政府施政優先順序」為由，擋下全國多處國家公園130多項計劃，並擱置超過2500萬元聯邦補助款。

據華盛頓郵報 (Washington Post)掌握的內部文件顯示，國家公園管理局(National Park Service，NPS)上級主管機關內政部 在上個月「否決」了黃石公園 (Yellowstone)、優勝美地(Yosemite)、錫安(Zion)、約書亞樹(Joshua Tree)等多處國家公園既定計畫。

報導指出，NPS對於需要額外人手或專業技能的計畫，通常採取與外部組織合作，而非直接聘請更多聯邦僱員，經費均由國會撥款以及現有聯邦補助，需獲得內政部批准，不過內政部發言人史帕迪(Aubrie Spady)證實，已否決NPS與某些外部組織簽署的協議，並強調：「此果斷行動確保納稅人稅金用於符合政府既定目標，也減輕國人生活負擔、釋放更多國內能源生產力以及擴大公眾使用公共土地的管道。」

根據報導，約書亞樹國家公園至少有10項計畫喊卡，包括防範野火、過火區域修復以及清除歷史建築內帶有漢他病毒(Hantavirus)的囓齒動物。計畫落空恐威脅國家自然資源，內部文件嚴正警告：「如果這項計畫無法完成，園方將無力撲滅野火，火災規模會更大，滅火成本也會更高。」

其他受到波及的計畫還包括：保護愛阿華州史前美洲原住民土丘免受倒塌樹木破壞、支持保護加州一種瀕危蛇類以及資助阿拉斯加州德納利國家公園暨保護區(Denali National Park and Preserve)雪橇犬照護計畫；至於非營利野外研究組織「大盆地研究所」(Great Basin Institute)有70多項協議被否決，喪失至少1200萬元經費。

今年7月，川普總統簽署行政命令，縮減猶他州熊耳國家紀念區(Bears Ears National Monument)與大階梯埃斯卡蘭特國家紀念區(Grand Staircase-Escalante National Monument)範圍，引起戶外用品公司巴塔哥尼亞(Patagonia)以及美洲原住民團體與環保組織不滿，認為破壞美國保護公園、紀念區及荒野的傳統，已於本月初正式提告。