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市場反擊對作 貝森特試圖操縱債市 反而推升利率

編譯王曉伯／綜合報導　
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財政部長貝森特試圖操縱債券市場的行動正節節敗退。面對市場力量反擊，川普政府似乎已...
財政部長貝森特試圖操縱債券市場的行動正節節敗退。面對市場力量反擊，川普政府似乎已經沒轍了。(路透)

財政部長貝森特(Scott Bessent)試圖操縱債券市場的行動正節節敗退。面對市場力量反擊，川普政府似乎已經沒轍了。

為了抑制長期利率並降低政府借貸成本，貝森特日前大舉回購長期公債，試圖操縱債券市場及高達30兆元的政府擔保債務。然而債券交易員們並沒有順應貝森特的策略，而是與其對作，持續拋售美國公債，將利率推至多年來的高位。

貝森特上個月意外宣布將政府回購公債的規模「至少翻倍」。政府希望這項宣示能夠刺激債券需求，從而降低市場對利率的預期。理論上，此舉應可降低美國政府的償債成本。

同時，財政部也在市場進行干預，阻止日圓對美元貶值，其傳遞的訊息十分明確：阻止市場拋售美國公債。

貝森特十分高調，明確向市場表明態度：別跟我作對。他8日在德州的一次活動上說道：「我掌握了不對稱信息。我現在就是莊家，如果你們想跟我作對就來吧。」

財政部9日宣布回購60億元的10至20年期長期公債。但是市場顯然並沒有被貝森特嚇到。消息公佈後，10年期公債利率一度飆升至4.85%。10日收盤時，更繼續飆升至4.95%，為2023年 11月以來最高利率，比貝森特在8月開始宣布回購計畫時高出約0.3個百分點。

債券策略師勒巴斯(Guy LeBas)表示，由市場反應就可看出財政部債券回購的規模「不足以影響利率。」

貝森特並未排除進一步擴大回購的可能性。但先是干預日圓匯率，回購的市場操作又未能壓低長期利率，財政部可能已經技窮，除非採取更激烈的措施，例如完全停止發行部分長期債券。

華爾街分析師也認為，財政部未能說服交易員買進債券是「史翠珊效應」（Streisand effect）的結果。也就是說政府為壓低市場殖利率採取的異常舉措，非但沒有安撫市場，反而暴露了政府對無法掌控利率的擔憂。這或許也是促使交易員與貝森特對作的原因。

知名的億萬富翁投資人卓肯米勒(Stanley Druckenmiller)在華爾街日報的一篇評論中指出，「一旦市場認為(識破)財政部在捍衛某個價格，利率的每一次上漲都會成為對官方決心的考驗，而相關操作必須擴大規模才能經受住考驗。」

精華 FAQ

  • 他希望透過大舉回購長期公債，壓低長期利率並降低政府借貸成本，同時向市場釋放強力訊號，阻止投資人繼續拋售美國公債。

  • 交易員並未跟進買盤，反而持續賣出美國公債，導致10年期公債殖利率一度升到4.85%，收盤更升至4.95%，顯示回購規模不足以扭轉市場。

  • 分析師認為這有點像史翠珊效應，政府越是高調捍衛利率，越讓市場看出其擔憂與無力，促使交易員加碼對作，甚至逼迫未來採取更激烈措施。

貝森特 債券 利率

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