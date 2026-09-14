AI發展放緩 得看美中安全共識 奧特曼：川習若達協議 應同獲和平獎

川普(右)今年5月在北京與習近平(左)會面。(美聯社)

人工智慧(AI)安全風險近來引發美國朝野高度關注，OpenAI 與Anthropic 兩大人工智慧龍頭公司的執行長相繼公開呼籲放緩人工智慧發展腳步，並將焦點指向美國與中國能否就安全標準達成共識。

Open人工智慧執行長奧特曼 (Sam Altman)表示，川普總統與中國國家主席習近平若能就人工智慧安全發展達成協議，兩人應共同獲頒諾貝爾和平獎，「那將是一件極好的事情。」

奧特曼11日接受「財星雜誌」(Fortune)專訪時表示，即便美中兩國僅就人工智慧技術發展建立共同標準與測試方法，也已經是了不起的成就。

此外，奧特曼表示，Open人工智慧正專注於解決技術相關的安全問題，今年進行首次公開募股(IPO)並不明智，上市行動最快也要等到2027年。

OpenAI執行長奧特曼（圖）說，川普總統與中國國家主席習近平若能就AI安全發展達成協議，兩人應獲諾貝爾和平獎。(路透)

無獨有偶，Anthropic執行長阿莫戴(Dario Amodei)13日接受哥倫比亞廣播公司(CBS)節目「面對全國」(Face the Nation)專訪中指出，美中對抗局勢是他所提議放緩人工智慧發展速度計畫面臨「最棘手的難題」(toughest dilemma)，如果不是處於這種地緣政治處境，Anthropic原本能有更多時間從容應對。

面對這道難題，阿莫戴提出兩項因應策略。首先，避免向威權國家出售晶片並加強自身安全防護，以防技術遭竊；接著是期盼美中能就「不用人工智慧研發生物武器」達成共識，並擴大既有的生物武器公約。

不過，阿莫戴坦言，若要為人工智慧進展設下「速度限制」，恐怕需要耗時多年。他說：「老實說，我不知道是否可能，但我們必須嘗試」。

阿莫戴指出，「全球性的節奏調控須與中國合作，而任何協議都必須具備可查證性，以確保違約不致構成軍事上的生存威脅」；他強調，「這種擔憂不僅存在於美國，中國同樣會有類似焦慮」。

Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)本月初宣布辭職，並警告人工智慧可能危及全人類，在業界投下震撼彈。

對此，奧特曼回應稱，無論風險機率是10%、8%或6%，人類都肩負重大責任，不能因為追求利益而阻礙正確決策。奧特曼表示，「我們需要採取行動，避免承擔任何此類風險，我相信我們能夠做到。」