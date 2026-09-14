國安局大規模重組 專注AI、中國、網路安全等5面向

國家安全局將進行至少十年來最大規模的內部重組，由局長魯德(右)中將親自構思。(美聯社)

國家安全局(NSA)即將進行至少10年來最大規模的內部重組，由局長魯德(Joshua M. Rudd)中將親自構思，計畫在馬里蘭州米德堡(Fort Meade)總部設立五個新單位，分別負責人工智慧(AI)、中國事務、網路安全、戰鬥支援或作戰、全球情報。

華盛頓郵報 報導，現任及前任官員透露，魯德認為這種新的組織架構將更完整體現NSA當前和未來的工作重點。新設計方案已於上周向NSA高層公布，每個單位都將由一名新晉升的「任務主管」領導。目前尚不清楚這五個新單位是否會取代NSA現有部門，還是會融入現有架構；據信NSA擁有超過3萬名軍職漢文職員工，規模超過中央情報局 (CIA )。

前官員稱魯德曾告訴NSA高層這五個新單位的負責人可能會從NSA外部選拔，這令NSA內部人士感到不安，一位前官員表示NSA正在「懇求已離職的NSA人員回鍋，尤其是領導階層」。第二位前官員表示目前尚不清楚魯德是否已經有人選。

NSA重組的時間表非常緊迫，一位前官員透露新的單位負責人必須在本月底前向魯德提交各自的組織架構調整方案，重組預計將於10月中旬啟動，目標是在2027年1月中旬全面運作。

據前官員透露，魯德今年就任局長以來便一直專注於AI領域的發展，NSA推出了一款名為「Ask Mary」的全新桌面AI工具，據稱該工具以負責領導AI整合工作的部門主管名字命名。NSA也一直熱衷於與商業AI實驗室合作，甚至不惜繞過國防部對Anthropic公司的禁令，採用該公司先進的Mythos模型。

現任和前任官員透露，由魯德近幾個月重組的精英駭客小組「特定存取行動」(Tailored Access Operations，TAO)將畫歸全球情報單位管轄。另位前官員表示，TAO將在10月1日開始的新聯邦財政年度獲得大幅預算。TAO成立於1997年，是NSA最神祕的部門之一，致力於入侵全球最難觸及的數位目標。該部門於2016年更名，成員分散到NSA的各個部門。

魯德於今年3月獲得川普總統任命，他同時擔任NSA局長和國防部網路司令部指揮官。身兼兩職的他同時向防長赫塞斯(Pete Hegseth)、國家情報總監克萊頓(Jay Clayton)匯報工作。