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為AI建防護措施 國會缺乏共識 紐時轟：華府反應超遲緩

編譯陳韻涵／綜合報導
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國會領袖同意AI風險正在升高，但目前沒有快速解方。圖為眾院議長強生。(美聯社)
國會領袖同意AI風險正在升高，但目前沒有快速解方。圖為眾院議長強生。(美聯社)

隨著人工智慧(AI)加速發展，外界對AI失控及可能造成災難性後果的警告持續升高，眾院議長強生(Mike Johnson)與眾院少數黨領袖傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)13日都表示，國會應為AI建立防護措施，但兩人對於具體限制內容及推動時程都未提出明確方案，凸顯華府面對快速演變的AI風險仍缺乏共識。紐約時報評論直言，「華府仍處於昏睡狀態」。

強生接受「國家廣播公司新聞網」(NBC News)節目「會晤新聞界」(Meet the Press)訪問時，對於AI業界對於發展速度的警告呼籲「謹慎行事」，強調國會不能倉促立法，且必須確保美國企業能與中國對手競爭。

強生說：「我們不會倉促通過會傷害國家並讓中國占優勢的法案，所以必須謹慎處理。」

傑佛瑞斯接受「美國廣播公司」節目「本周」(This Week)訪問時，批評強生動作過慢，主張國會應採取「決定性行動」，但被問及具體支持哪些限制措施時同樣無法詳細說明，僅表示相關討論將在本周國會復會後展開。

眾院已於本周返回華府，進入11月期中選舉前最後一周會期，倉促的時程讓國會幾乎不可能在短時間內建立完整的AI監管架構。

強生與川普總統也示警，過度監管美國AI發展恐削弱美國企業的競爭力並讓中國企業受益。

川普13日在愛爾蘭受訪時表示，「我們目前在AI領域領先中國。」

川普強調，並不擔心AI導致人類滅絕，真正擔心的是美國若未贏得AI競賽，將陷入非常不利的處境。

參議院商務委員會主席、共和黨德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)坦言，深切擔憂AI對人類構成的安全風險，但也坦言「寧願看到美國的殺手機器人，而非中國的殺手機器人」。

紐約時報評論指出，外界警告AI恐帶來約10%的人類文明滅絕風險，華府反應卻超級遲緩，這與9/11事件後，聯邦迅速建立因應機制的態度形成強烈對比。

精華 FAQ

  • 眾院兩黨領袖都承認需要替AI建立防護措施，但對應限制哪些風險、何時立法以及監管強度，仍沒有明確共識，顯示國會態度雖積極表態，實際推動卻相當分歧。

  • 強生認為國會不能倉促通過可能傷害美國產業的法案，否則會削弱美國AI企業的競爭力，甚至讓中國占優勢。他強調必須在安全防護與國家競爭力之間取得平衡。

  • 紐約時報評論指出，外界已警告AI可能帶來極高的文明風險，但華府反應仍非常遲緩，甚至形容為處於昏睡狀態，並拿9/11後聯邦迅速應對的速度作為對比。

華府 眾院 人工智慧

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