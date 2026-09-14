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AI滅絕人類？黃仁勳駁非事實 矽谷憂「壞事已發生」

編譯中心／綜合報導
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人工智慧(AI)是否威脅人類生存，在矽谷引發討論，部分業內人士質疑這種說法太誇張...
人工智慧(AI)是否威脅人類生存，在矽谷引發討論，部分業內人士質疑這種說法太誇張。示意圖。(路透)

人工智慧(AI)是否可能威脅人類生存，近期在矽谷引發討論。Anthropic研究員考克森日前辭職，因為擔心AI「可能在十年內消滅全人類」，並質疑各大AI公司並未負責任處理潛在安全風險。不過，部分業內人士質疑這種說法太誇張，還可能被大型AI公司用來推動有利自身的監管措施。

AI平台Hugging Face執行長德朗格質疑，這個問題應該理性討論，讓考克森談論AI導致人類滅絕的風險，就像「問冷氣技師氣候變遷」，AI安全問題不能「在少數前沿實驗室的閉門會議中解決」。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳日前也在高盛論壇上談到考克森的言論，認為相關說法並非事實。黃仁勳表示，AI企業正在加強關注安全性，計畫推出新的網路安全產品，「還有什麼比製造問題更能創造需求？誰不想讓產品轟動市場、人們排隊購買？」黃仁勳過去也曾公開表示，AI將導致人類滅亡的說法是「胡說」。

另一方面，Anthropic執行長阿莫戴12日發表長文，再度呼籲AI產業必須放慢發展速度。OpenAI執行長奧特曼與SpaceX執行長馬斯克隨後都表態支持，AI界三巨頭罕見展現共識。科技業人士從中嗅出不尋常的跡象，認為恐怕是「壞事已發生」，把這些大咖都嚇到了。

長期關注科技與政策議題的加密貨幣投資人柯克蘭，13日在X發文指出，OpenAI、Anthropic、xAI在這周末同時大轉彎，同意放慢AI開發節奏。OpenAI執行長奧特曼延後股票上市，高層甚至發表「若為了拯救人類，連GPU都願意熔掉」這類極端說法。

柯克蘭說，三巨頭同步轉變不太可能是巧合，應該是壞事已發生，顯然某個代理程式有危險及惡意行為，而且這件事嚴重到足以嚇壞每個人。柯克蘭後續發文逐一排除其他可能性。他說，這次是各家主動放慢，比較像是擔心政府未來會做出更激烈反應。

精華 FAQ

  • 他擔心AI可能在10年內消滅全人類，並質疑各大AI公司未負責任處理安全風險，因此選擇辭職，讓AI風險議題在矽谷迅速升溫。

  • 黃仁勳在高盛論壇表示，相關說法並非事實，並強調AI企業正加強安全與網路防護布局。他過去也曾把AI導致人類滅亡的說法稱為胡說。

  • 因為阿莫戴、奧特曼與馬斯克罕見一致主張放慢AI發展，讓科技業人士猜測可能已發生嚴重事件，甚至有人認為是足以震動產業的壞事出現。

黃仁勳 矽谷 Anthropic

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