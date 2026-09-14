AI滅絕人類？黃仁勳駁非事實 矽谷憂「壞事已發生」

人工智慧(AI)是否威脅人類生存，在矽谷引發討論，部分業內人士質疑這種說法太誇張。示意圖。(路透)

人工智慧(AI)是否可能威脅人類生存，近期在矽谷 引發討論。Anthropic 研究員考克森日前辭職，因為擔心AI「可能在十年內消滅全人類」，並質疑各大AI公司並未負責任處理潛在安全風險。不過，部分業內人士質疑這種說法太誇張，還可能被大型AI公司用來推動有利自身的監管措施。

AI平台Hugging Face執行長德朗格質疑，這個問題應該理性討論，讓考克森談論AI導致人類滅絕的風險，就像「問冷氣技師氣候變遷」，AI安全問題不能「在少數前沿實驗室的閉門會議中解決」。

Nvidia輝達(另稱英偉達)執行長黃仁勳 日前也在高盛論壇上談到考克森的言論，認為相關說法並非事實。黃仁勳表示，AI企業正在加強關注安全性，計畫推出新的網路安全產品，「還有什麼比製造問題更能創造需求？誰不想讓產品轟動市場、人們排隊購買？」黃仁勳過去也曾公開表示，AI將導致人類滅亡的說法是「胡說」。

另一方面，Anthropic執行長阿莫戴12日發表長文，再度呼籲AI產業必須放慢發展速度。OpenAI執行長奧特曼與SpaceX執行長馬斯克隨後都表態支持，AI界三巨頭罕見展現共識。科技業人士從中嗅出不尋常的跡象，認為恐怕是「壞事已發生」，把這些大咖都嚇到了。

長期關注科技與政策議題的加密貨幣投資人柯克蘭，13日在X發文指出，OpenAI、Anthropic、xAI在這周末同時大轉彎，同意放慢AI開發節奏。OpenAI執行長奧特曼延後股票上市，高層甚至發表「若為了拯救人類，連GPU都願意熔掉」這類極端說法。

柯克蘭說，三巨頭同步轉變不太可能是巧合，應該是壞事已發生，顯然某個代理程式有危險及惡意行為，而且這件事嚴重到足以嚇壞每個人。柯克蘭後續發文逐一排除其他可能性。他說，這次是各家主動放慢，比較像是擔心政府未來會做出更激烈反應。